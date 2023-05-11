Соперник Эрдогана Индже добровольно вышел из предвыборной гонки

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже в прямом эфире NTV заявил о выходе из борьбы за пост главы государства. Решение господин Индже связал с многочисленными провокациями в свой адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«Я в политике более 40 лет, но за эти годы я не видел того, что произошло за последние 45 дней. Какие-то фальшивые чеки, сфабрикованные видео. Мое фото поместили на какой-то израильский порносайт. Ни полиция, ни прокуратура это не расследует. Это клевета. Турецкое государство не смогло защитить мою репутацию»,— заявил господин Индже (перевод по ТАСС).

Политик также призвал сторонников отдать свои голоса на парламентских выборах (пройдут вместе с президентскими) за Партию Отчизны, от которой он баллотировался.

Выборы главы республики пройдут 14 мая. Согласно опросам, два основных президента на президентский пост — действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционных партий «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Турция выберет из двоих».

Григорий Лейба