Арктику передали викингам

В четверг завершилось двухлетнее председательство РФ в Арктическом совете — региональной организации, считающейся «теневым правительством» Заполярья. Итоги последних двух лет получились для Москвы неоднозначными: с одной стороны, из-за военной операции на Украине остальные семь приарктических государств отказались от практического сотрудничества с РФ, но с другой — свои обязательства она выполнила и совет не развалился. Выйти на компромисс с Россией и сохранить эту важнейшую региональную структуру теперь будет задачей следующей страны—председателя совета — Норвегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

Председательство в Арктическом совете российские официальные лица передали норвежским коллегам в ходе виртуальной церемонии. Такую процедуру члены совета задействовали впервые с момента создания этой структуры в 1996 году: ранее председательство традиционно передавалось в ходе встречи министерского уровня на территории страны-председателя. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2021 года получил из рук своего тогдашнего исландского коллеги Тора Тордарсона деревянный молоток — символ председательства в Арктическом совете — на торжественной церемонии в Рейкьявике. Предполагалось, что 11 мая он передаст его главе МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в ходе министерской встречи в Салехарде. Однако в марте 2022 года Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция в знак протеста против ввода российских войск на Украину объявили России бойкот, и эти планы пришлось подкорректировать: мероприятие в столице Ямало-Ненецкого автономного округа прошло на более низком уровне и без представительных делегаций из других приарктических стран.

Сергей Лавров тем не менее обратился к участникам встречи в Салехарде — по видеосвязи. «Россия уделяет приоритетное внимание Арктическому региону, значение которого в мировой политике и экономике неуклонно возрастает»,— заявил он, напомнив, что важность Арктики для стратегических интересов РФ подтверждена и в обновленной Концепции внешней политики, утвержденной президентом Владимиром Путиным в конце марта.

На посту председателя Арктического совета в 2021–2023 годах Россия, по словам господина Лаврова, руководствовалась общими интересами обеспечения устойчивого и безопасного развития всего Арктического региона, благополучия его населения, включая коренные народы Севера.

«На решение этих задач была ориентирована комплексная программа российского председательства. В рамках ее реализации проведено более 100 различных тематических форумов, в том числе с международным участием»,— отметил Сергей Лавров. Ранее сообщалось, что в соответствующих мероприятиях в рамках российского председательства участвовали представители целого ряда внерегиональных, но дружественных РФ государств, таких как Китай, Индия, Бразилия, Монголия, Белоруссия, Казахстан.

«К сожалению, полноформатная деятельность совета была “временно заморожена” западными странами-членами под абсолютно надуманным предлогом ситуации на Украине, которую они сами и спровоцировали,— заявил глава МИД РФ далее.— Считаем такой шаг наших западных коллег политизированным и контрпродуктивным, ведущим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению Арктикой».

Тем не менее власти РФ, по его словам, по-прежнему убеждены, что «именно на арктических государствах лежит особая ответственность за поступательное развитие этого региона». «Дальнейшая эффективная работа, да и судьба Арктического совета в целом будет зависеть от того, удастся ли нам совместно найти возможности для продолжения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества»,— резюмировал министр.

В свою очередь посол по особым поручениям МИДа, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов на пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня» в четверг признал, что «перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Арктического совета выглядят весьма неопределенно, поскольку неясно, удастся ли Норвегии наладить такое взаимодействие». При этом он не исключил, что Россия может выйти из Арктического совета, если деятельность этой структуры перестанет отвечать ее национальным интересам. «Если формат бесполезный, нет от него никакой пользы, то чего там быть-то тогда? Но поживем — увидим»,— сказал он. И добавил: «(За минувший год.— “Ъ”) все поняли, что без России обеспечить устойчивое развитие региона невозможно». РФ, напомним, контролирует около половины территории Арктики.

“Ъ” поинтересовался у Николая Корчунова, каким власти РФ видят дальнейшее сотрудничество в Арктике с внерегиональными игроками. Дело в том, что с момента создания Арктического совета его члены всегда достаточно ревниво относились к попыткам неарктических стран оказывать влияние на процессы в Заполярье, перспективном с точки зрения добычи углеводородов и развития торгового судоходства.

Внерегиональные игроки могли претендовать разве что на роль наблюдателей в Арктическом совете и то с весьма ограниченными правами. Россию такое положение дел ранее вполне устраивало.

Однако за минувший год Москва отчасти пересмотрела свои подходы. Документальным отражением тому стали изменения, внесенные в феврале 2023 года в «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», из которых следовало, что РФ более не держится за прежние форматы сотрудничества в Арктике и готова развивать взаимодействие с внерегиональными державами (см. “Ъ” от 13 марта). Такой же посыл содержится в опубликованной в конце марта новой Концепции внешней политики РФ.

Николай Корчунов, отвечая на вопрос “Ъ”, отметил, что речь может идти о сотрудничестве с неарктическими государствами в самых разных сферах: «Это экономика, инвестиции, технологии, наука, межвузовские связи, экология, транспорт, морское сотрудничество, традиционные виды хозяйственной деятельности коренных народов…». «Вот, скажем, оленеводство есть не только в России, но и в Монголии и в Китае»,— напомнил он. В приоритете, как следует из комментария дипломата, будут государства, готовые к конструктивному сотрудничеству с Россией и обладающие необходимыми для совместных проектов в Арктике компетенциями, знаниями и капиталом. Сотрудничество будет, по словам господина Корчунова, вестись «на взаимовыгодной и прагматичной основе», «с учетом взаимных интересов».

Остальные семь приарктических государств к переосмыслению Россией подходов к сотрудничеству в Арктике относятся настороженно. Особое раздражение у них, судя по публичным заявлениям официальных лиц соответствующих стран, вызывает укрепление российско-китайского сотрудничества в регионе. В конце апреля Россия и КНР подписали меморандум о сотрудничестве между береговой охраной двух стран и сразу же провели соответствующие учения в Арктике. Кроме того, Россия пригласила Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку — страны БРИКС — присоединиться к ее исследовательским проектам на архипелаге Шпицберген.

Между тем предложить России вернуться к полноформатному сотрудничеству в рамках Арктического совета его западные члены пока не готовы. С марта 2022 года две трети из 130 проектов этого форума заморожены, остальные реализуются без России. По мнению экспертов, наиболее негативное влияние на будущее региона оказывает отсутствие прежних тесных контактов и обмена данными между западными и российскими учеными-полярниками.

Норвежские официальные лица говорят, что готовы содействовать частичному возобновлению сотрудничества с Россией, но не к возвращению ситуации до февраля 2022 года.

«Нормальное взаимодействие с нынешним российским режимом невозможно. Под нашим председательством работа Арктического совета будет отражать эту политическую реальность,— заявила недавно Анникен Хюитфельдт.— Но мы не можем допустить, чтобы Арктика стала единственным регионом в мире, где отсутствует эффективное многостороннее сотрудничество». По ее словам, норвежские власти хотят, чтобы Арктический совет «выжил». «Мы определили несколько приоритетных направлений работы (морская среда; климат и окружающая среда; устойчивое экономическое развитие; жители Севера.— “Ъ”), которые отвечают интересам всех арктических стран. У нас общие фундаментальные интересы, и в этом мало силовой политики»,— добавила она.

По итогам сессии Арктического совета в Салехарде его участники приняли совместное заявление (первый подписанный всеми восемью странами концептуальный документ более чем за год), в котором говорится об «исторической и уникальной роли» совета в обеспечении конструктивного сотрудничества, стабильности и диалога между народами в Арктическом регионе, а также подтверждается приверженность всех стран Заполярья «работе по защите и укреплению» объединяющей их вот уже почти 30 лет организации.

Елена Черненко