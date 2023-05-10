Обуза прошлой эпохи

Власти РФ намерены денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — проект соответствующего решения может быть рассмотрен парламентом уже на следующей неделе. На практике это ничего не изменит для Москвы: свое участие в этом договоре она приостановила еще в 2007 году, после того как страны НАТО отказались ратифицировать его обновленную версию. С точки же зрения геополитики это еще один шаг в сторону пересмотра отношений с Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду на официальном портале правовой информации было размещено распоряжение президента РФ Владимира Путина о назначении заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ. Позднее стало известно, что проект соответствующего закона внесен в Госдуму. Как ожидается, обе палаты парламента РФ рассмотрят его на следующей неделе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эта мера обусловлена «текущим положением дел», включая ухудшение ситуации в Европе в области обычных вооружений.

«События последнего времени — заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, прием Финляндии в альянс и заключение ею соглашения с США, создающего основу для размещения американских сил на финской территории,— существенно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе. В таких условиях ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого»,— заявил в среду вечером журналистам Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что вопрос о судьбе договора назрел давно, поскольку он «безнадежно устарел».

«В принципе, когда уходит в историю какой-либо из важных документов в сфере контроля и ограничения вооружений в Европе, это по идее не радует. Однако в данном случае, что называется, туда ему и дорога»,— прокомментировал распоряжение президента в своем Telegram-канале и вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Напомним, ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора и НАТО. Этот шаг должен был подвести черту под эпохой межблокового противостояния. Договор вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Чтобы исключить концентрацию вооружений, было лимитировано их число в так называемых фланговых зонах. В соответствии с договором предусматривались обмен информацией и широкая инспекционная деятельность.

19 ноября 1999 года в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, по которому лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако адаптированный ДОВСЕ в итоге ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Страны НАТО же выдвинули условие для ратификации: РФ должна была полностью вывести свои войска и вооружения из ставших независимыми постсоветских республик. Российские официальные лица сочли это «надуманным предлогом» для отказа от принятия обновленного договора. «Речь шла о российских базах в Грузии, которые мы в итоге вывели на год раньше срока, и о небольшом российском контингенте, охраняющем оружейные склады в Приднестровье, что также было бы решено, если бы Запад не заставил власти Молдавии отозвать согласие под так называемым меморандумом Козака (по имени бывшего зампреда правительства РФ и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.— “Ъ”)»,— вспоминал в среду Константин Косачев.

По мнению бывшего начальника международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта запаса, председателя совета ПИР-Центра Евгения Бужинского, присутствовавшего на переговорах в Стамбуле, в том, что договор начал разваливаться, виноваты США и их европейские союзники, увязавшие его ратификацию с ситуацией вокруг Грузии и Молдавии и со временем начавшие выдвигать России все более жесткие требования в этой сфере. «Впоследствии представители западных стран признали, что эта увязка была ошибкой»,— заявил господин Бужинский в беседе с “Ъ”. Отметим, что выводы о неконструктивной роли некоторых стран и институтов, прежде всего Конгресса США, содержатся в ряде работ западных экспертов, к примеру научного сотрудника Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете Ульриха Кюна.

В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ, в качестве условия возвращения к его выполнению потребовав от государств—членов НАТО ратифицировать его новый вариант (а от стран Балтии — подписать и ратифицировать). Но в альянсе на это не пошли. В 2010 году Россия представила НАТО предложения по разблокированию ситуации вокруг ДОВСЕ (см. “Ъ” от 14 марта 2010 года). Но они приняты не были.

В 2011 году США (и вслед за ними другие страны—члены НАТО) объявили о прекращении выполнения обязательств перед РФ в рамках ДОВСЕ.

До этого они продолжали направлять России большую часть предусмотренной по договору информации. Россия, в свою очередь, с декабря 2011 года тоже перестала представлять краткую обобщенную информацию о своих вооружениях и технике, которую она до этого добровольно передавала остальным участникам ДОВСЕ.

В марте 2015 года Россия приостановила участие и в работе совместной консультативной группы по договору. С тех пор западные страны неоднократно призывали Россию вернуться к выполнению ДОВСЕ — в последний раз в январе—феврале 2022 года в письменных ответах США и НАТО на требования России о предоставлении ей гарантий безопасности.

«Теперь этот исторический анахронизм окончательно уйдет в прошлое»,— отметил Константин Косачев. Но в то же время добавил: «Однако это вовсе не закрывает тему. Адаптированная версия (договора.— “Ъ”) остается, и ее можно обсуждать дальше, однако нужно уже включать новые типы вооружений, такие как БПЛА и иные системы, появившиеся с 1990 года».

Господин Косачев отметил, что денонсацией ДОВСЕ Россия «убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями».

«Только уже на равной основе. Хотя мы прекрасно знаем, какую аллергию вызывает в НАТО само предложение говорить с кем-либо на равных. Но альтернатива хуже, в чем все уже могли убедиться за последние полтора года»,— резюмировал сенатор.

По словам Евгения Бужинского, с точки зрения контроля над вооружениями окончательный выход России из ДОВСЕ — «это определенная веха». При этом он тоже убежден, что через какое-то время, «не через год или два, но все же», Россия, США и страны Европы вернутся к этой теме.

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, комментируя в Twitter новости из Москвы, назвал их «не вызывающими удивления». «После многих лет неудачной политики лидеров и ожесточенного противостояния договору пришел конец»,— отметил он. Ульрих Кюн из Гамбургского университета же счел, что «это формальный конец эпохи».

Елена Черненко