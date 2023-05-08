Террорист Пермяков и неустановленные лица

В Нижегородской области суд по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца выходца с Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и политика Захара Прилепина и убийстве его помощника, совершенных в результате теракта. Свою вину фигурант полностью признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Пермяков

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Из-за того что большинство следственных действий необходимо провести в Нижегородской области, Александра Пермякова не стали отправлять в Москву.

Следователи ГСУ СКР, отправленные в область председателем комитета Александром Бастрыкиным, утром предъявили Александру Пермякову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Подозреваемый, которого защищал адвокат по назначению, их снова признал. Затем его повторно допросили уже не в качестве подозреваемого, а как обвиняемого.

Следствие ходатайствовало об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде двухмесячного ареста. Семеновский райсуд Нижегородской области рассмотрел ходатайство в закрытом режиме, потому что ГСУ СКР опасалось разглашения тайн следствия, и удовлетворил.

По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО, поскольку ему инкриминируется совершение преступлений, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного, а оказавшись на свободе, Александр Пермяков может скрыться, в том числе на Украину, и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Следует отметить, что обстоятельства теракта в Нижегородской области было поручено выяснить управлению по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главка СКР, тогда как, например, недавним терактом в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал блогер Владлен Татарский, занимаются следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ, более близкие к «украинской» теме.

Впрочем, в последнем деле она также стоит на первом плане.

Александра Пермякова, напомним, задержали в минувшую субботу вскоре после взрыва в Борском районе Нижегородской области.

Прочесывая лесополосу недалеко от места преступления, полицейские наткнулись на мужчину, который показался им подозрительным. У Александра Пермякова при себе были рюкзак со штык-ножом, какие-то провода, а сам он утверждал, что ловил птиц на местном пруду.

А когда выяснилось, что мужчина приехал в Россию с Украины и был ранее судим, подозрения только усилились.

В итоге Александр Пермяков рассказал, что, несмотря на то что он в составе ополчения ЛНР противостоял ВСУ несколько лет назад, в 2022 году его завербовали украинские спецслужбы. По заданию последних он должен был вначале легализоваться в России — получить паспорт и найти работу (трудился на стройках в Москве и области), а затем выйти на Захара Прилепина и нейтрализовать его. За это его, по данным следствия, обещали вывезти в Европу и материально обеспечить.

Покушение было совершено с помощью двух небольших противотанковых мин, которые обвиняемый закопал у дороги.

Одну из них он привел в действие дистанционно после того, как из салона машины вышла дочь господина Прилепина. Ударом взрывной волны машину перевернуло. Захар Прилепин, находившийся за рулем, по его же словам, остался жив только потому, что террорист сбежал, не став подрывать вторую мину. Помощник пострадавшего Александр Шубин, пользовавшийся позывным Злой, погиб на месте.

У господина Прилепина травмированы обе ноги, но жизнь его, по данным врачей, сейчас вне опасности. Тем не менее палату писателя в больнице на всякий случай взял под охрану спецназ Росгвардии.

Источник «Ъ», близкий к следствию, отметил, что пока в уголовном деле один обвиняемый — Александр Пермяков — и ряд неустановленных лиц.

Николай Сергеев