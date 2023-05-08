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Коммерсантъ FM
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Киссинджер ожидает начала переговоров по Украине до конца года из-за инициативы Китая

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что инициатива Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта приведет к началу переговорного процесса до конца 2023 года. Он сказал это в интервью CBS в преддверии своего 100-го дня рождения.

«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах»,— сказал господин Киссинджер.

Политик также ответил на вопрос, полетел ли бы он в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, если бы об этом попросил президент США. Господин Киссинджер сказал, что «был бы склонен» к этому в качестве советника президента.

Китай предложил мирный план 24 февраля 2023 года — в годовщину ввода войск РФ на Украину. План не предполагает вывода войск РФ и не касается вопроса принадлежности территорий. Президент США Джо Байден заявлял, что план Китая выгоден только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Пекина — не план конкретных действий, а размышления на этот счет. Президент РФ Владимир Путин во время визита председателя КНР в Москву предложил взять китайский план за основу.

О шагах Китая — в материале «Ъ» «Китай хочет мирно».

Леонид Уварчев

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