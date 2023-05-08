ЕС впервые может ввести санкции против китайских компаний за поставки в РФ

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, сообщила Financial Times. Эти фирмы, как считают в Брюсселе, поставляют России компоненты, которые могут быть использованы при создании вооружения. Если ограничение удастся согласовать со всеми 27 странами союза, это станет первым случаем их применения против китайских компаний со стороны ЕС в антироссийских санкциях.

В новый 11-й пакет санкций могут войти семь компаний из КНР, две — из ОАЭ, одна — из Армении. Среди них — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology из материкового Китая и пять фирм из Гонконга — Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все они занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники. Еврокомиссия обвинила 3HC в попытках обойти экспортный контроль при поставах американских товаров. Также черный список может быть расширен иранскими фирмами.

Некоторые из перечисленных в документе компаний уже находятся под американскими санкциями. Как отмечает FT, Брюссель до сих пор избегал санкций против Китая, так как не видел доказательств поставок оружия России. В проекте 11-го пакета санкций отмечается ключевая вспомогательная роль электронных компонентов «для использования военно-промышленным комплексом России» при ведении боевых действий на Украине. Брюссель считает целесообразным включить в черные списки организации из третьих стран, «участвующих в обходе торговых ограничений».

Евросоюз в 11-м пакете санкций сосредоточился на закрытие возможностей для обхода антироссийских санкций. По информации СМИ, ЕС также намерен расширить запрет на транзит многих товаров через Россию.

О дискуссии по поводу новых санкций — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11 пакет».

Леонид Уварчев