Атака беспилотников на Кремль, визит Зеленского в Гаагу и армяно-азербайджанские переговоры в Вашингтоне

По букве закона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта (ст. 205 УК) после атаки беспилотников на Кремль.

Режим ЧС введен в ряде районов Свердловской и Тюменской областей из-за природных пожаров.

Правительство упростило процедуру оформления Fan ID для детей, пенсионеров и инвалидов.

Суд расторг сделку, в результате которой у ветеранов-афганцев забрали реабилитационный центр «Русь» в Подмосковье.

Цитаты недели

«Наша цель — получение членства в альянсе, и это одна из причин, почему я сегодня здесь» (президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии).

«В прошлом году количество бронирований сократилось вдвое, в 2023 году негативная тенденция сохранилась, спрос снизился еще на 37%» (гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов о турпотоке в Крым).

«Мы не можем рисковать безопасностью людей... Временное перемещение будет организовано в пределах региона» (врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий об эвакуации жителей из прифронтовых населенных пунктов).

«Если Конгресс не увеличит или не приостановит действие порога государственного долга… то мы не сможем продолжать удовлетворять все обязательства правительства к началу июня, а возможно, и к 1 июня» (глава американского Минфина Джанет Йеллен об угрозе дефолта США).

«В этом году на карте свободы прессы больше темно-красного цвета, чем когда-либо» (глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар о рейтинге свободы прессы в мире).

Инициативы недели

Ряд российских регионов отказался от праздничной программы, в том числе от проведения традиционных военных парадов на 9 Мая.

В Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена и обсудили мирные соглашения.

В Гааге Владимир Зеленский призвал премьер-министров Нидерландов и Бельгии Марка Рютте и Александра де Кроо предоставить Украине как можно больше вооружений.

В Госдуму внесены поправки о порядке проведения выборов в субъектах, где введено военное положение.

Москва пригрозила «жесткой реакцией и последствиями для польских властей» в связи с выселением школы при посольстве РФ в Варшаве из занимаемого ею здания.

В рамках цифрового учета военкоматы намерены получить доступ к медицинским данным призывников из ЕГИСЗ.

В Мариуполе запущено трамвайное движение.

В Минводах премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по развитию СКФО.

Российские разработчики софта будут добровольно ограничивать рост цен на свои продукты.

Сбербанк списывает бонусы «Спасибо» из-за нарушений условий программы лояльности.

Депутаты намерены ужесточить наказание за незаконный сбор и обработку персональных данных граждан.

Цифры недели

Доллар опустился ниже 78 руб./$.

Добыча газа в РФ в первом квартале упала на 10%.

Россияне в первом квартале 2023 года испытывали наибольший страх из-за диверсий — суммарный индекс тревожности, связанный с этой темой, составил 683,4 медиаюнга.

Общие потери от запрета на полеты беспилотников в российских регионах обойдутся отрасли в сумму до 10 млрд руб.

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках РФ составила 141,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

37% россиян выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов.

Рынок легковых автомобилей в России в апреле вырос в 2,7 раза, до 75,6 тыс. штук.

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона 5–5,25%.

Об увеличении ставок на 0,25 процентного пункта объявил Европейский центральный банк: по кредитам до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

38% американцев считают возможным поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Выручка автоконцерна Ford в первом квартале выросла на 20%, Stellantis — на 14%, немецкого Porsche — на 18%.

Сделки недели

29,9% акций сети «Детский мир» получил консорциум инвесторов во главе с основателем сети магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым.

ЛУКОЙЛ завершил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии с кипрской группой G.O.I. Energy.

АФК «Система» купила Natura Siberica.

Отставки и назначения

Глава сгоревшего в Свердловской области поселка Сосьва Геннадий Макаров подал заявление о сложении полномочий.

Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о назначении на пост главного тренера Вадима Евсеева.