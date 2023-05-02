Неограниченная передержка

Фиксация западных союзников Украины на решающем значении предстоящего контрнаступления ВСУ во многом обусловлена их опасениями потерять поддержку неограниченной помощи Киеву со стороны населения своих стран. Недавнее масштабное исследование, опубликованное Brookings Institute, показало, что за год боевых действий настроения граждан США — ключевого союзника Украины — претерпели серьезные изменения. Так, лишь 38% респондентов считают необходимым поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», хотя официальный Вашингтон только об этом и твердит. Сильнее всего поменялись настроения республиканского электората, что явно учитывают потенциальные претенденты на Белый дом от этой партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почетный караул с украинским флагом был выставлен возле министерства обороны США по случаю визита премьер-министра Дениса Шмыгаля (апрель 2023 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Почетный караул с украинским флагом был выставлен возле министерства обороны США по случаю визита премьер-министра Дениса Шмыгаля (апрель 2023 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Последние месяцы представители Запада уделяют повышенное внимание предстоящему контрнаступлению ВСУ, сопровождая его такими характеристиками, как «важнейшее», «решающее», «ключевое». Цену грядущих событий понимают и украинские военно-политические деятели. Так, министр обороны страны Алексей Резников 2 мая признал, что от успешности действий военных зависит будущая поддержка со стороны партнеров. «Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче поддерживать новые пакеты помощи Украине в случае наличия успешных кейсов»,— заявил господин Резников.

Другими словами, ожидание успехов украинских военных не в последнюю очередь связано с ощущением того, что население стран-союзниц начинает уставать от затянувшихся боевых действий.

В США, главном государстве—партнере Украины, замеры настроений общества проводятся регулярно, и, как показало последнее исследование University of Maryland Critical Issues Poll/Ipsos, опубликованное Brookings Institute, энтузиазм избирателей в отношении поддержки Киева уже далеко не столь велик, как раньше.

Так, 26% американцев полагают, что основной целью США в этом конфликте должно быть возвращение к статус-кво до 24 февраля 2022 года, 18% поддерживают восстановление контроля Киевом над всей территорией в границах 1991 года, 18% считают главным не допустить продвижения российских войск, а 8% приветствовали бы ослабление или поражение РФ. Как отмечает Brookings, по этому вопросу между сторонниками демократов и республиканцев зафиксировано меньше всего разногласий, чего нельзя сказать про остальные.

Лишь 38% американцев считают возможным поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Такого мнения придерживаются 51% демократов и только 25% республиканцев. Оказывать помощь Киеву еще один-два года считают приемлемым 46% избирателей. Причем доля республиканцев в данном случае составляет 62%, демократов — 31%. «Компромиссные» периоды в два-пять лет и пять-десять лет оказались непопулярными.

Нет единства и по поводу объема расходов США на поддержку Украины. Слишком высокими траты считают 33% американцев, слишком низкими — 12%, достаточными — 30%. Причем среди консерваторов излишними расходы считают 50% опрошенных, а среди сторонников нынешней администрации президента — 13%. В то же время устраивает уровень трат 40% демократов и 21% республиканцев.

По вопросу предоставления Украине истребителей и дальнобойных ракет также наблюдается серьезное разделение по партийной принадлежности. Республиканцы выступают преимущественно против расширения ассортимента вооружений за счет этих позиций, о которых, кстати, давно просят в Киеве. Демократы по большей части такое решение поддержали бы. Правда, администрация Джо Байдена, несмотря на одобрение этого шага своим электоратом, по-прежнему отказывается предоставлять ВСУ боевую авиацию западного образца и ракеты дальнего радиуса действия.

Наиболее показательным оказался вопрос о готовности населения платить за поддержку Украины более высокими ценами на энергоносители, инфляцией и потерями среди американских военных. Как отмечают авторы исследования, до октября 2022 года общественная поддержка по этим показателям почти не менялась и была достаточно сильной, однако нынешний опрос показывает заметное падение по всем трем пунктам на 9–15%.

Так, платить повышенную цену за энергоносители готовы 51% американцев, из них 65% демократов и 34% республиканцев. В октябре эти цифры составляли 60%, 80% и 48% соответственно.

С высокой инфляцией из-за помощи Украине готовы мириться 46% — из них 60% демократов и 34% республиканцев. Ранее 57% избирателей находили приемлемым терпеть повышение цен. Перспектива потерять в этом конфликте американских военных не пользовалась популярностью и раньше: лишь 38% граждан готовы были понять такой поворот в октябре 2022 года и 27% — на апрель 2023 года. Впрочем, в отличие от двух других пунктов, этот вопрос носил сугубо гипотетический характер, поскольку военные США непосредственного участия в боевых действиях не принимают.

Снижается в американском обществе и ощущение того, что «Россия проигрывает», а «Украина выигрывает».

Ослабление поддержки со стороны американцев должно беспокоить местных политиков, отмечает Brookings. А президентская кампания-2024 неизбежно повлияет на отношение общества к этому вопросу, учитывая раскол по партийной линии в восприятии конфликта. При этом важнейшим фактором остается дальнейший ход боевых действий.

Так или иначе, несмотря на снижение поддержки во всех категориях и группах, у большинства демократического электората действия Джо Байдена и его команды по-прежнему пользуются доверием. С этой точки зрения пока непосредственной угрозы администрации США не наблюдается. Другое дело, что конфликт мало популярен среди республиканцев, и главные действующие лица в стане консерваторов, включая двух потенциальных кандидатов в президенты — Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, этим пользуются. Оба они периодически поднимают украинскую тему и подвергают критике политику властей на этом направлении. По мнению Дональда Трампа, господин Байден поставил мир на грань третьей мировой войны и именно экс-президент в случае победы на выборах-2024 сможет ее предотвратить. Республиканец даже обещал закончить российско-украинский конфликт за 24 часа, не дожидаясь инаугурации.

Господин Десантис, о своем выдвижении еще не объявлявший, сейчас занят проведением скрытой избирательной кампании и также пытается высказывать суждения об Украине. Не так давно он назвал конфликт «территориальным спором», чем вызвал бурную реакцию внутри США и за рубежом. Позднее губернатор Флориды попытался исправиться, осудил действия Москвы, выразил надежду на победу Украины и назвал президента РФ Владимира Путина «военным преступником». Тем не менее, даже дезавуируя прежние заявления, политик подчеркнул, что нет «достаточных оснований для расширения вовлеченности» США в конфликт.

Алексей Забродин