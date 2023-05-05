Полуостров неввезения

Крым, остававшийся в последние годы одним из востребованных у россиян курортных направлений, с началом военных действий на Украине столкнулся с резким снижением турпотока. Причем путешественники избегают поездок на полуостров не столько из соображений безопасности, сколько по причине транспортного коллапса: досмотр автомобиля на Крымском мосту может растянуться на неопределенное время, тридцатичасовое путешествие по железной дороге привлекает немногих, да и поездов не хватает. Основным инструментом борьбы отельеров за оставшихся гостей в этих условиях стал ценовой демпинг, а надеждой — туристы по социальным путевкам. Но число участников рынка уже начало сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Начавшееся с весны 2022 года резкое снижение интереса туристов к поездкам в Крым в этом году лишь усугубилось. По подсчетам Ostrovok.ru, регион находится на девятом месте среди внутренних направлений, формируя лишь 2% бронирований по России. Годом ранее Крым занимал третье место с долей в 6%. В 2021 году на полуостров приходилось 49% от общего числа бронирований, до пандемии в 2019 году — 41%.

«В прошлом году количество бронирований сократилось вдвое, в 2023 году негативная тенденция сохранилась, спрос снизился еще на 37%»,— говорит гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Большинство путешественников вместо поездок в Крым выбирают отдых в Краснодарском крае, Кавминводах или Абхазии. Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова говорит о снижении числа бронирований на 50–70% даже относительно низкой базы прошлого года на основных крымских курортах.

По данным «Слетать.ру», на долю Крыма сейчас приходится всего 2,3% продаж от общего объема организованных туров внутри страны, в то же время на Краснодарский край — 34,6%. Путешественники активно просматривают, но не приобретают туры в Крым, уточняют в компании. Спрос на авторские путешествия по Крыму, по данным YouTravel.me, в 2022 году сократился в четыре раза. Впрочем, аналитики уточняют, что сейчас только начало сезона, а пик спроса на Крым традиционно приходится на июнь.

Насколько велики глаза страха

Многим туристам Крым кажется небезопасным направлением из-за «сложившегося информационного фона», констатирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Этот фактор наряду с логистическими сложностями он называет в числе основных причин снижения числа поездок в Крым. По словам одного из собеседников “Ъ” на региональном туррынке, из-за опасений относительно безопасности туристы в этом году редко принимают решение о поездке ранее чем за 7–10 дней до путешествия.

Происшествий, связанных с военными действиями, в Крыму действительно довольно много. Так, в начале апреля глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, что система ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины. В конце марта Минобороны заявляло о предотвращенных российскими военными попытках трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковать объекты в Севастополе. До этого, также в марте, сообщалось об атаке БПЛА на Джанкой на севере Крыма, где сработала система ПВО, а обломки повредили дом и магазин, был ранен один человек. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди тогда отмечала, что цель атак — как раз «посеять паническое настроение на полуострове».

Одно из последних громких происшествий — пожар 29 апреля на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя в результате атаки двух БПЛА, один из которых был сбит. Загорелись резервуары с топливом на площади 1 тыс. кв. м, никто не пострадал. О попытках атаки Крыма двумя БПЛА губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал 1 мая. Оба аппарата были сбиты.

Насколько велик транспортный коллапс

Но во многом не менее существенным фактором остается транспортный коллапс. Попасть в Крым стало значительно сложнее, чем два года назад, отмечает госпожа Шустикова. Сергей Ромашкин поясняет, что речь идет не только об отсутствии авиасообщения, но и о нехватке доступных билетов на поезд. Эксперт приводит пример Анапы, где ограничение работы аэропорта не привело к драматичному снижению турпотока: «По направлению ходит заметно больше поездов, нет необходимости проходить досмотр автомобиля на Крымском мосту». В Крым же, по его наблюдениям, на майские праздники были доступны преимущественно поезда с длительным сроком следования.

Между тем, по данным обслуживающего регион «Гранд Сервис Экспресс», на майские праздники в Крым по состоянию на 24 апреля продано 89,4 тыс. билетов, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Загрузку поездов на лето сравнивать еще рано, говорят в компании. Но в целом с мая по октябрь при наличии спроса на поездах «Таврия» пассажирам могут быть предоставлены до 3 млн мест. Если они все окажутся заняты, пассажиропоток увеличится на 36,5% год к году.

«Гранд Сервис Экспресс» уже открыл продажи на два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала. При наличии спроса реально запустить еще несколько, заверили в компании. Но возможностей для организации чартерных поездок, предусматривающих выкуп туроператором всех мест, у компании нет: нитки с коротким и удобным временем в пути заняты, нет и дополнительных подвижных составов.

Средняя стоимость выкупленного билета в Крым из Москвы на май, по данным «Гранд Сервис Экспресс», в этом году составила 6,9 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — 7,7 тыс. руб. с учетом всех типов вагонов. Базовые тарифы в купе за год, по данным компании, увеличились на 8,1%, индексация проезда в плацкарте по решению ФАС также составила 8,1%. «Но тарифы динамические, и к лету стоимость билетов растет»,— уточняет собеседник “Ъ” на крымском туррынке. Дополнительные поезда, равно как и снижение цен, по его мнению, не могут заметно сказаться на турпотоке: «Даже на комфортабельном составе дорога занимает 30 часов, немногим это подходит».

С автотранспортом тоже возникают сложности. Господин Ромашкин рассказывает, что многие путешественники не готовы к прохождению досмотра на Крымском мосту, опасаясь, что процедура будет занимать много времени. Сейчас у туристов, по словам эксперта, она затягивается в среднем на 40–45 минут, но ситуация может осложниться с ростом потока машин.

Другой собеседник “Ъ” на туррынке утверждает, что некоторые путешественники уже проводят в очереди до пяти часов. «Учитывая новостной фон, упрощения процедуры ждать не приходится и будет только хуже»,— полагает он. Как отмечает собеседник “Ъ” в Крыму, власти полуострова обещают обеспечить пропускную способность моста на уровне около 16 тыс. автомобилей в сутки, но это значительно меньше нужного для устойчивого развития туриндустрии.

Насколько велик кризисный дисконт

Крымские отельеры вынуждены реагировать на сокращающийся спрос снижением цен. По данным Ostrovok.ru, стоимость проживания на полуострове этим летом обойдется в среднем в 4,6 тыс. руб. в сутки, что на 14% дешевле год к году. Сильнее всего упали цены в Массандре — на 32%, до 3,2 тыс. руб. в сутки, в Евпатории — на 26%, до 3,5 тыс. руб., в Ялте — на 19%, до 6,6 тыс. руб., в Алупке — на 18%, до 3,6 тыс. руб.

Юрий Кузнецов говорит, что стоимость размещения для привлечения туристов снижают и хозяева квартир — в среднем на 12%, до 3,4 тыс. руб. в сутки. В то же время на курортах Краснодарского края средняя стоимость аренды туристического жилья за год выросла на 29%, до 4,4 тыс. руб.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет снижение стоимости размещения действенным инструментом. «Если отдых в Крыму будет стоить 30–40 тыс., а в другом месте — 100 тыс., безусловно, найдутся люди, которые туда поедут»,— считает он.

Именно за счет снижения тарифов, по словам эксперта, отельеры традиционно обеспечивают загрузку объектов в местах стихийных бедствий и негативных происшествий. Такая практика негативно сказывается на рентабельности, но это позволяет большинству средств размещения продолжить работу, поясняет господин Ивашкевич.

Вместе со снижением цен полуостров в целом начинает привлекать более бюджетную публику. Доля гостевых домов при бронировании размещения в Крыму за год выросла с 24% до 30%, отелей без звезд — с 14% до 16%, апартаментов — с 12% до 14%, подсчитали в Ostrovok.ru. Доля классических отелей категории «три звезды» за год размылась с 18% до 10%. В Крыму сейчас намного чаще отдыхают жители соседних регионов, дорога для которых занимает заметно меньше времени, говорит собеседник “Ъ” на туррынке. Именно на таких гостей в первую очередь, по его мнению, рассчитана коррекция тарифов и акции.

Насколько возможна перезагрузка

В результате масштаб и структура туристического рынка Крыма начинают меняться. Как подсчитал эксперт «Контур. Фокуса» Антон Яковлев, в апреле в регионе действовало 2,36 тыс. организаций, работающих в качестве туркомпаний, гостиниц и санаториев. Это на 5,5% меньше год к году. Число юрлиц туроператоров за год, по оценкам аналитиков, сократилось на 9,4%, гостиниц — на 4,3%.

Антон Яковлев называет динамику ожидаемой: привлекательность отдыха в регионах, прилегающих к местам боевых действий, в целом снизилась. По его словам, закрывают бизнес в основном небольшие игроки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что пока речь идет лишь о «первой волне оптимизации», а в целом в этом году число туркомпаний в Крыму может сократиться на 25%. Будет проходить укрупнение, часть игроков перейдет в режим самозанятых, полагает он.

Участников туррынка полуострова, по мнению эксперта, сейчас целесообразно поддерживать во избежание роста социальной напряженности: исторически достаточно большой объем населения в Крыму занят в туриндустрии, и альтернативных мест работы не так много.

В Минэкономики “Ъ” рассказали, что совместно с региональными властями и Минтрансом работают над обеспечением остаточного транспортного сообщения с полуостровом. На туротрасль Крыма распространяются все меры поддержки в рамках нацпроекта по развитию туризма, по линии которого регион в прошлом году получил 1,3 млрд руб. Еще 839 млн руб. Крыму выделено дополнительно на поддержку туриндустрии. Вопрос дальнейших мер прорабатывается, добавили в Минэкономики.

Одной из форм поддержки, по мнению господина Бурмистрова, могло бы стать увеличение потока в регион гостей по социальным путевкам, которые могли бы размещаться в местных объектах под госгарантии. Собеседник “Ъ” на туррынке Крыма подтверждает, что поток по социальным путевкам «более стабилен и позволяет некоторым санаториям поддерживать загрузку». По его словам, пока часть участников рынка в условиях низкой глубины бронирования надеется на рост спроса ближе к летнему сезону.

Отельеры будут стремиться в ценовой конкуренции перехватить поток туристов на автомобилях, но местным туроператорам остается только сокращать все возможные расходы, в том числе персонал, подчеркивает источник “Ъ”: «Обещанные властями средства на поддержку турбизнеса выделены, но как будут распределены деньги, пока не известно, сезон будет тяжелым».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина