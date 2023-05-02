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Расчленение Минской группы

США, Франция и Россия вступили в гонку за лидерство в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта

После фактического распада Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию три ее бывших сопредседателя — США, Россия и Франция — повели борьбу за звание главного посредника в урегулировании. Во вторник в Кремле категорично заявили: единственной «дорожной картой» к миру остаются трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении. Заявление прозвучало на следующий день после состоявшихся в США переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с его коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Свое посредничество предлагает и глава МИД Франции Катрин Колонна.

Перед объективами фотокамер госсекретарь Энтони Блинкен излучал оптимизм. На лицах глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова энтузиазм при всем желании не читался

Перед объективами фотокамер госсекретарь Энтони Блинкен излучал оптимизм. На лицах глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова энтузиазм при всем желании не читался

Фото: @SecBlinken

Перед объективами фотокамер госсекретарь Энтони Блинкен излучал оптимизм. На лицах глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова энтузиазм при всем желании не читался

Фото: @SecBlinken

Состоявшаяся в понедельник вечером в Арлингтоне (штат Виргиния) встреча глав дипломатических ведомств США, Армении и Азербайджана стала инициативой госсекретаря Энтони Блинкена. После того как 23 апреля азербайджанские военные, несмотря на протесты Еревана, установили контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре (соединяет Карабах с Арменией), глава Госдепартамента США развил бурную дипломатическую активность. Проведя телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Энтони Блинкен затем пригласил к себе глав дипломатических ведомств двух стран. «Диалог — это ключ к достижению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа»,— написал он в Twitter накануне встречи в Арлингтоне.

Между тем общение господина Блинкена с лидерами двух стран показало: Баку и Ереван придерживаются диаметрально противоположных оценок новой реальности, возникшей в регионе после установки азербайджанского КПП, рядом с которым появился билборд с надписью на трех языках — русском, английском и азербайджанском: «Вы въезжаете на территорию Азербайджанской республики».

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что шаги, предпринятые Азербайджаном в Лачинском коридоре, направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из региона. Премьер-министр подчеркнул важность адекватного реагирования международного сообщества на действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность»,— сообщила 29 апреля, после разговора с Энтони Блинкеном, пресс-служба Никола Пашиняна.

Переговоры госсекретаря США с Ильхамом Алиевым состоялись на следующий день. Как сообщили в Госдепартаменте, Энтони Блинкен «выразил глубокую обеспокоенность тем, что создание Азербайджаном пункта пропуска в Лачинском коридоре подрывает усилия, направленные на формирование веры в мирный процесс». Кроме того, он «подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного автотранспорта».

В свою очередь, Ильхам Алиев убеждал Энтони Блинкена, что препятствий для перемещения гуманитарных, гражданских грузов и мирных жителей не существует. По его словам, «проезд через этот пункт уже осуществляется». Единственное отличие после появления КПП состоит в том, что теперь проводится досмотр, цель которого — не допустить провоз в Карабах оружия и боеприпасов, а также в будущем исключить возможность ротации находящихся там армянских военнослужащих.

В Баку настаивают: установка КПП проведена «в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными нормами». Что же касается угрозы «этнических чисток», то Ильхам Алиев заверил главу американской дипломатии, что права жителей армянского происхождения в Карабахском регионе будут обеспечены в соответствии с азербайджанской конституцией и международными договорами.

Две взаимоисключающие версии сторон (по одной из которых Баку готовится к «геноциду» мирного армянского населения, а по другой — защищает себя от нападений армянских незаконных вооруженных формирований на своей территории) не убавили оптимизма Энтони Блинкена.

На одном из фото, сделанном в Арлингтоне, госсекретарь США с широкой улыбкой запечатлен рядом с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, сосредоточенные лица которых энтузиазма не излучают. На другом фото три переговорные команды, каждая из которых состоит из пяти человек, сидят за большим П-образным столом.

Подводя предварительные итоги переговоров, представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил: «Мы верим, что между двумя странами возможен мир». Однако в ответ на настойчивые просьбы «приоткрыть суть» господин Патель лишь дал понять: торопить события не стоит. В любом случае, по его словам, госсекретарь Блинкен «глубоко увлечен» поиском долгосрочного урегулирования на Южном Кавказе.

Всплеску активности американской дипломатии предшествовал визит в Закавказье главы МИД Франции Катрин Колонна. Франция вместе с США и Россией ранее входила в тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая за три десятилетия своего существования так и не добилась серьезных результатов в карабахском урегулировании и де-факто распалась после начала российской специальной военной операции на Украине.

Находясь в Ереване, Катрин Колонна допустила возможность встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Кишиневе. «Необходимо расширить, подпитать процесс переговоров, в который смело вовлеклась Армения»,— заявила Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с Араратом Мирзояном.

«Мы выражаем благодарность всем посредникам. Армения заявила, что возвращается к процессу. Конечно же, наши ожидания должны быть реалистичными, это не простой процесс, но проведение очередных переговоров является важным этапом и шагом»,— заявил на пресс-конференции с Катрин Колонна в Баку Джейхун Байрамов. Разъясняя мотивы установления КПП на Лачинской дороге, он сообщил, что ранее Армения отказалась от предложения осуществлять параллельный контроль на границе, после чего Баку и предпринял шаги для пропускного контроля.

В свою очередь, Катрин Колонна, находясь в Баку, отметила, что «единственный способ решить вопрос — это мирные переговоры». «Франция приветствует инициативу Азербайджана по налаживанию отношений с Арменией. Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга»,— заявила глава французской дипломатии.

На этом фоне сыгравшая ключевую роль в прекращении второй карабахской войны Россия, которая запустила переговорный процесс в рамках трехстороннего заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года, не намерена уступать лидерство в урегулировании на Южном Кавказе.

В конце прошлой недели замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Москве с послом Азербайджана Поладом Бюль-Бюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном, обсудив с ними развитие ситуации вокруг Карабаха. В сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам раздельных встреч с главами дипломатических миссий двух стран, отмечается, что Москва указала на важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей «лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, «в настоящее время как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и на политическом уровне предпринимаются необходимые усилия с целью урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возвращения в русло трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года». Кроме того, по словам госпожи Захаровой, достигнута договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана на территории России, дата которой будет названа позже.

К чему за 35 лет привел карабахский конфликт Азербайджана с Арменией

К чему за 35 лет привел карабахский конфликт Азербайджана с Арменией

При этом в Кремле считают, что трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении остаются единственной «дорожной картой» к миру на Южном Кавказе. «Решение существующих проблем с двумя странами и возможная выработка каких-то совместных шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможны на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией»,— заявил во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Комментируя встречи глав МИД Армении и Азербайджана с Энтони Блинкеном, господин Песков отметил: «Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет, соответственно, пока эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными».

По словам пресс-секретаря президента России, «любая помощь, которая сможет помочь урегулированию на этой базе, может приветствоваться». «Но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу урегулирования, что в перспективе может не дать результата»,— добавил Дмитрий Песков.

Сергей Строкань

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