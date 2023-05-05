Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Свердловской и Тюменской областей из-за природных пожаров. Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменском селе Успенка, в Асбесте загорелось кладбище. Последний крупный пожар начался 5 мая в Екатеринбурге на складах с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Асбесте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пожар в Асбесте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Власти Свердловской области 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Региональный главк МЧС назвал причиной осложнение пожарной обстановки в регионе, аномально жаркую погоду и необходимость привлечь все возможные ресурсы для тушения природных пожаров.

Всего, по данным регионального МЧС на сегодня, на территории Свердловской области действует 25 природных пожаров, девять из них локализованы на площади 432,45 га. В ликвидации последствий задействованы почти 600 человек и 129 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России 106 человек личного состава и 19 единиц специальной техники.

По данным специалистов Центра управления в кризисных ситуациях, угрозы перехода огня на жилые дома и объекты экономики нет.

«Наиболее сложная ситуация складывалась в городском округе Верхняя Пышма, где огнеборцы предотвратили переход огня на близлежащие садовые товарищества. Для скорейшей локализации и ликвидации этого пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России, направлена аэромобильная группировка Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга»,— сообщили в свердловском управлении МЧС.

Два лесных пожара бушуют в Асбестовском городском округе: в районе Черного озера у границы с Березовским городским округом и у ЛЭП за поселком Красноармейским. В департаменте информационной политики региона сообщили, что общая площадь пожаров оценивается в 120 га. На месте работают 35 человек и 12 единиц техники авиалесоохраны, а также представители местного лесничества. По данным 66.RU, один из очагов лесных пожаров находится возле городского кладбища, часть которого горит. В местных пабликах во «ВКонтакте» жители округа пожаловались, что из-за густого дыма с трудом видно солнце, а на улице тяжело дышать.

В Екатеринбурге на Базальтовой улице 5 мая произошло возгорание на промплощадке. Как сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области, там загорелся пластиковый мусор, затем огонь перешел на два складских помещения, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, после перекинулся на растительность. Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Его тушение осложняется удаленностью водоисточников и ветреной погодой. «Борьбу с огнем ведут 57 спасателей и 13 единиц спецтехники. Для тушения на самых опасных участках огнеборцы применяют пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы»,— сообщили в региональном МЧС. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на промплощадке в Екатеринбурге организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, использовать маски и респираторы.

В Тюменской области 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка. Огонь уничтожил 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания. В тушении пожара задействовано более 200 человек и 50 единиц техники. «Для ликвидации лесного пожара в труднодоступной местности задействовано три вертолета с водосливными устройствами, которые совершили более 30 сбросов воды общим объемом порядка 100 тонн»,— сообщили 5 мая в тюменском ГУ МЧС.

Глава региона Александр Моор ввел в селе режим чрезвычайной ситуации, всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения. «Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно: очень сильное задымление, тяжело дышать. Пообщался с местными жителями, которые остались караулить свои дома. Они рассказали, что огонь пришел в населенный пункт из леса и молниеносно распространился по улице»,— сообщил господин Моор. По его словам, огнем повреждены 18 строений, из них восемь — жилые дома. Глава региона сообщил, что проведет встречу с жителями села, чьи дома пострадали от пожара, и оценит размер ущерба.

Еще один пожар в Тюменской области вспыхнул в труднодоступной местности в районе 9-го километра Велижанского тракта. В его тушении задействован Ил-76 МЧС России, подразделения авиалесоохраны и регионального главка МЧС — всего десять человек и пять единиц техники. «Площадь ландшафтного пожара составляет около 250 га, угроза населению и социально значимым объектам отсутствует»,— уточнили в ведомстве.

Всего, по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, в регионе действует десять лесных пожаров, в том числе пять локализованных.

5 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Катерина Якушева, Екатеринбург