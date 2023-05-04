Выборы по предписанию

Депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Дмитрий Вяткин, а также сенатор Андрей Клишас в среду внесли в Госдуму поправки о порядке проведения выборов в регионах, где введено военное положение. Действующий закон о военном положении запрещает проводить выборы на этих территориях, что ставит под вопрос легитимность осеннего голосования в четырех новых субъектах РФ. Согласно предложенной авторами процедуре, Центризбирком (ЦИК) будет принимать решение о назначении выборов в условиях военного положения по инициативе глав регионов и после консультаций с Минобороны и ФСБ. Эксперты полагают, что новации дадут властям пространство для маневра и правовые основания отложить выборы в случае необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки о выборах в режиме военного положения позволят как провести их на новых территориях, так и отложить — в зависимости от обстановки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Поправки о выборах в режиме военного положения позволят как провести их на новых территориях, так и отложить — в зависимости от обстановки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вопрос о дополнительном законодательном регулировании выборов в особых условиях возник в связи с юридической коллизией между двумя федеральными конституционными законами — о военном положении и о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Согласно первому документу, «на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся». Согласно второму, первые в составе России выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года. Военное положение во всех четырех регионах, введенное указом президента Владимира Путина, действует с 20 октября 2022 года.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил “Ъ”, что парламентарии решили убрать противоречие между двумя конституционными законами именно путем внесения поправок, хотя с правовой точки зрения провести выборы на новых территориях можно было бы и без этого. «Есть такой юридический принцип "специальный закон выше общего". Но тем не менее мы договорились внести поправки, чтобы, с одной стороны, провести выборы в безупречном режиме, а с другой стороны — указать процедуру»,— сказал господин Крашенинников.

В целях ускоренного рассмотрения предложенных новаций изменения будут внесены в два готовящихся ко второму чтению законопроекта. В одном из них (принят в первом чтении 14 марта) речь изначально шла лишь о том, чтобы заменить слова «член Совета федерации» на «сенатор РФ» в трех конституционных законах, в том числе и «О военном положении». Теперь п. 4 ст. 7 этого закона, где говорится, что выборы в условиях военного положения не проводятся, будет дополнен оговоркой: «за исключением случаев, когда решение об их назначении принимается Центризбиркомом» в особом порядке. При этом выборы могут проводиться как на всей территории, где введено военное положение, так и на ее части.

Подробную процедуру назначения таких выборов авторы предложили закрепить в другом законопроекте, регулирующем в том числе и особенности избирательных кампаний на новых территориях. Напомним, принятый в первом чтении 18 апреля пакет поправок к закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», в частности, позволяет новым субъектам РФ при проведении первых выборов в органы госвласти и местного самоуправления устанавливать своими нормативными актами особенности реализации федерального закона о гарантиях. Кроме того, жители этих регионов смогут голосовать не только по паспорту, но и по «иному документу», время голосования может быть сокращено, а избирательные участки могут появиться даже за пределами этих субъектов.

Согласно внесенным 3 мая новым поправкам, глава региона, на территории которого введено военное положение, вправе направить в ЦИК предложение о проведении выборов не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. ЦИК не позднее чем через пять дней после этого проводит консультации с Министерством обороны и ФСБ, после чего либо отклоняет предложение губернатора, либо назначает выборы, которые при необходимости могут пройти «с сокращением сроков избирательных действий». Если выборы уже назначены, но появляются новые обстоятельства, в связи с которыми подготовка и проведение голосования «могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан», то ЦИК вправе отложить выборы и незамедлительно проинформировать об этом президента. Но при «устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов», кампания, тоже по решению ЦИКа, может возобновиться.

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что поправки могут быть приняты уже в мае. В таком случае они вступят в силу до официального старта избирательных кампаний в регионах (соответствующие решения должны быть приняты властями в первой половине июня).

“Ъ” направил в Центризбирком запрос с просьбой разъяснить, в каком формате будут проводиться консультации комиссии с Минобороны и ФСБ, а также о том, придется ли менять для этого внутренние нормативные акты комиссии.

По мнению электорального юриста Романа Смирнова, с одной стороны, предложенный в поправках перечень участвующих в принятии решения ведомств недостаточно широк, так как в избирательном процессе задействованы и другие органы — например, суды и МВД. С другой стороны, добавление нового участника в процесс подготовки выборов — это усложнение и лишнее согласование, полагает эксперт. В то же время, по его оценке, предложенная схема размывает ответственность, и пока неясно, кто именно будет отвечать за возможные нештатные ситуации в ходе подготовки к голосованию.

Кроме того, возникает и много других вопросов к процедуре выборов в подобных особых условиях, продолжает господин Смирнов: «Как назначать наблюдателей, ведь они должны быть только местными? Как аккредитовать СМИ во время военного положения? Или же выборы будут освещать условные военкоры, но если будут боевые действия, то освещение выборов будет не в приоритете? Нюансов много, а времени мало». Поэтому, уверен эксперт, должны быть приняты не только поправки к законам, но еще и пошаговая инструкция по всем этапам процедуры выборов в таких специфических условиях. «Самое главное в этом процессе — жизнь и здоровье всех участников избирательного процесса: избирателей, членов комиссий, кандидатов»,— резюмирует Роман Смирнов.

Политолог Илья Гращенков полагает, что предусмотренная поправками процедура — это попытка выстроить консенсус между гражданскими и силовыми структурами в сложных условиях. «Поскольку в новых регионах военное начальство не менее значимо, чем гражданское, то, соответственно, есть попытка организовать взаимодействие всех структур. Фактически это призыв к выстраиванию некой системы, где каждый действует на основании своих возможностей. Если гражданские институты хотят проводить выборы, то они должны предоставить понятную стратегию их проведения, а силовики должны подтвердить, что все это возможно и безопасно. Если нет консенсуса, решение о выборах не принимается. Фактически это создание некой реально действующей системы именно под новые регионы, ведь старая система не очень подходит под их условия»,— отмечает эксперт.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что предложенная схема расширяет властям пространство для маневра, «чтобы иметь возможность принять решение как в сторону проведения выборов, так и в сторону их запрета — в зависимости от текущей ситуации». А политолог Александр Немцев допускает, что не во всех четырех новых субъектах РФ выборы будут проводиться в сентябре. «Возможно, будет вариативность, когда в каких-то регионах эти выборы отложат, а в каких-то проведут, исходя из актуальной повестки дня. Но в том, что это необходимо сделать, чтобы эти территории полноценно вошли в правовую систему РФ, нет никаких сомнений»,— подчеркивает он.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова