Мировой автопром отряхнулся от пандемии

Ведущие мировые автоконцерны сообщают о росте продаж и прибылей в первом квартале. Выручка американского Ford увеличилась на 20%, европейско-американского альянса Stellantis на 14%, немецкого Porsche — на 18%. Ранее о высоких результатах отчитались американская General Motors и японская Toyota. Эксперты объясняют это тем, что компаниям наконец-то удалось наладить поставки комплектующих и чипов, а со стороны потребителей даже на фоне роста цен наблюдается устойчивый спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Сегодня о результатах своей деятельности в первом квартале отчитались итальянско-франко-американский альянс Stellantis и немецкий производитель люксовых авто Porsche. Выручка Stellantis (бренды Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep и др.) составила €47,2 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Общие поставки автомобилей за квартал выросли на 7%, до 1,48 млн штук. Компания объяснила рост показателей «улучшением ситуации с поставками полупроводников», а также увеличением спроса со стороны потребителей, особенно в сегменте электромобилей.

Хорошие результаты позволили Stellantis выделить €1,5 млрд на обратный выкуп своих акций с рынка.

Общие продажи Porsche увеличились на 18%, до €10,1 млрд, а прибыль после уплаты налогов составила €1,4 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, во многом благодаря хорошему спросу на автомобили Porsche даже с учетом роста цен на них.

Накануне вечером квартальную отчетность представил и американский автоконцерн Ford. Выручка составила $41,5 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее, и выше прогнозов аналитиков, ожидавших $36,1 млрд. Чистая прибыль составила $1,8 млрд, тогда как годом ранее в первом квартале компания получила убыток $3,1 млрд. Компания объяснила свои результаты ростом спроса со стороны американских потребителей, благодаря чему в первом квартале Ford стал самым продаваемым брендом в США. Устойчивый спрос даже в условиях роста цен привел к тому, что компании удалось выйти на прибыль.

Представленные отчетности трех крупных автоконцернов продолжили тенденцию, заданную ранее другими компаниями. В конце апреля американский автоконцерн General Motors сообщил о росте выручки на 11%, до $39,9 млрд, но снижении чистой прибыли на 17%, до $2,4 млрд ($2,21 в пересчете на акцию). Тем не менее по обоим показателям компания превзошла прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv: $38,9 млрд для выручки и $1,73 для прибыли в пересчете на акцию.

Также в конце апреля японская Toyota сообщила, что за прошедший финансовый год (завершился у компании 31 марта) она произвела более 9,1 млн автомобилей, что является рекордным результатом для корпорации. Продажи машин за отчетный период составили 10,6 млн, из которых 8,5 млн были реализованы за пределами Японии, что также является рекордом. Еще одним достижением стал выпуск автомобилей в марте: за один месяц компания произвела более 1 млн машин.

Улучшение ситуации с поставками и восстановлением спроса со стороны потребителей привело и к тому, что даже в Великобритании, где из-за «Брексита» и пандемии COVID-19 производство автомобилей многие месяцы сокращалось и в итоге упало до рекордно низких объемов, рынок начал восстанавливаться

В первом квартале общее автопроизводство в стране выросло на 6%, до 220 тыс. автомобилей. В 2022 году производство автомобилей в Британии упало на 10% по сравнению с 2021 годом и достигло минимума с 1956 года — 775 тыс. штук. До пандемии годовой объем производства легковых машин в стране составлял около 1,3 млн штук.

Евгений Хвостик