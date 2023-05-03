До дому, до НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Финляндию, недавно вступившую в НАТО. В Хельсинки господин Зеленский сообщил о скором наступлении украинских войск, после которого, он убежден, его стране предоставят истребители F-16. Кроме того, Владимир Зеленский заверил: Украина вступит в НАТО. В Москве тем временем заявляют, что украинский лидер должен быть физически уничтожен. Так, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, следует ответить на удар дронами по Кремлю. Киев же свою причастность к атаке беспилотников отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистё и весь финский народ за предоставление Украине военной помощи, заявив, что это «абсолютно необходимо — для выживания страны и народа»

Фото: Janis Laizans / Reuters Владимир Зеленский поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистё и весь финский народ за предоставление Украине военной помощи, заявив, что это «абсолютно необходимо — для выживания страны и народа»

Фото: Janis Laizans / Reuters

О визите украинского президента в Финляндию сообщили уже по факту. После того как Россия ввела войска на территорию Украины, Владимир Зеленский редко выезжает за пределы своей страны, но если и делает это, то (по большей части) в режиме секретности. Вот и на этот раз первоисточником информации о визите стала администрация финского лидера Саули Ниинистё.

В сообщении на сайте президента Финляндии отмечалось, что в двустороннем формате стороны обсудят оборонительную борьбу Украины, отношения Хельсинки и Киева, а также сложившуюся геополитическую ситуацию.

Помимо господина Зеленского, к президенту Ниинистё в этот же день приехали главы государств и правительств Норвегии, Дании, Швеции и Исландии. Целью саммита с участием лидеров шести стран было названо «обсуждение ситуации с российской агрессивной войной на Украине, поддержка Украины северными странами, отношения Украины с ЕС и НАТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер Дании Метте Фредериксен, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер Исландии Катрин Якобсдоттир и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Reuters Слева направо: премьер Дании Метте Фредериксен, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер Исландии Катрин Якобсдоттир и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Reuters

Встреча господ Зеленского и Ниинистё — их первые переговоры после того, как месяц назад Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса, но не первые в этом году: в январе Саули Ниинистё посещал Киев с визитом. Там он обещал Украине всестороннюю поддержку.

О поддержке речь шла и в Хельсинки. Владимир Зеленский призвал ускорить предоставление Украине военной помощи. «Я здесь, чтобы дружественные страны поддержали нас еще более мощно. И чтобы у нас была возможность добиться успеха в наших абсолютно справедливых контрнаступательных действиях по деоккупации украинской территории»,— заявил украинский лидер на пресс-конференции с Саули Ниинистё (цитата по «Европейской правде»).

Господин Зеленский поблагодарил принимающую сторону за 15-й пакет помощи Украине, но призвал к скорейшей подготовке следующего, 16-го пакета: «Это для нас абсолютно необходимо — для выживания страны и народа». Саули Ниинистё заверил в ответ, что 15-й пакет уже готовится и за ним однозначно последует 16-й.

Украинский лидер также высказался по теме, которую Киев давно и настойчиво поднимает в общении с западными странами — вопрос поставок истребителей F-16. Представители Украины на разных уровнях постоянно говорят о необходимости передать стране современные самолеты. «24/7 работаем над обеспечением потребностей армии. Это боеприпасы для разных типов оружия, как западных, так и советских, бронетехника, современные комплексы ПВО, ракеты средней и большой дальности, а также разблокирование последнего большого решения — предоставление современных самолетов»,— писал в своей апрельской колонке для киевского журнала NV глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на днях заявил нидерландским СМИ, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах и современных самолетах, которые «необходимы как для освобождения временно оккупированных территорий, так и для защиты свободных и деоккупированных регионов страны, а также воздушного пространства».

Владимир Зеленский в Хельсинки выглядел уверенным в том, что Киев все же получит запрашиваемый тип вооружений.

«Вскоре у нас будут наступательные действия и после них, я уверен, нам дадут самолеты,— заявил он на пресс-конференции (цитата по "Интерфакс-Украина"), добавив: — Нам нужны, очень нужны самолеты».

Свою уверенность Владимир Зеленский объяснил уже имеющимся опытом: «Сначала мы показываем, что нас нельзя захватить за три дня, потом нам дают какое-то оружие. Затем мы опять идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие».

Финский президент, в свою очередь, объяснил, почему его страна не может передать Киеву имеющиеся у нее американские истребители Hornet. По словам Саули Ниинистё, сейчас Финляндия заменяет их на F-35, и, пока это не будет сделано, она не может себе позволить отдать то, что есть. К тому же, отметил он, Hornet довольно старые и нет смысла их передавать и создавать под них сервисную цепочку.

Еще одна тема, которую Владимир Зеленский обсуждал в Хельсинки,— перспективы членства Киева в НАТО. Подчеркнув, что Украине («сегодня, пока мы не в НАТО») нужны гарантии безопасности, господин Зеленский отметил: «В любом случае наша цель — получение членства в альянсе, и это одна из причин, почему я сегодня здесь».

Перспективы членства в НАТО, но весьма размытые были обещаны Украине, а также Грузии на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года. Обе страны тогда настаивали на том, чтобы им предоставили план действий по членству в НАТО, но ряд крупных европейских стран, в числе которых была Германия, выступили против, не желая обострять отношения с Москвой. Спустя несколько месяцев после бухарестского саммита случилась российско-грузинская августовская пятидневная война.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что у западных союзников Украины есть шанс «исправить ошибки» бухарестского саммита 2008 года на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года.

Владимир Зеленский в Хельсинки заверил, что Украина станет 33-м членом НАТО. Таким образом, он уверен, что его страна вступит туда после Швеции, которая пока не смогла оформить прописку в блоке из-за возражений Турции. «Мы понимаем, что во времена агрессии невозможно Украине присоединиться к альянсу, но нет преград принять политическое решение об алгоритме нашего присоединения»,— цитирует украинского лидера «Интерфакс-Украина».

Пока господин Зеленский находился в Хельсинки, в России и мире больше обсуждали другую новость — удары дронами по территории Кремля. В пресс-службе президента РФ заявили, что Кремль был атакован украинскими беспилотниками. «Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента»,— сообщили в кремлевской администрации, отметив, что президент РФ Владимир Путин не пострадал. Пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков позже рассказал, что в это время российский лидер работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

В Кремле также уточнили, что «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», а «вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после инцидента пригрозил украинскому президенту физическим уничтожением. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…» — написал господин Медведев в своем Telegram-канале (в написании всех фамилий сохранена орфография автора.— “Ъ”).

Владимир Зеленский ответил на обвинения в атаке на Кремль из Финляндии. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву»,— заявил он вечером на пресс-конференции по итогам саммита с коллегами из Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции и Исландии.

Владимир Соловьев