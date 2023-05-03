Газ остался в земле

По данным “Ъ”, добыча газа в РФ в январе—марте снизилась на 10% год к году, до 180 млрд кубометров, в марте — также на 10%, до 61 млрд кубометров. Добыча «Газпрома» продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18%. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — «Роснефти» и НОВАТЭКа — растет. По мнению аналитиков, эта тенденция будет сохраняться на протяжении всего года за счет увеличения мощности уже запущенных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд кубометров, сообщили “Ъ” источники, знакомые со статистикой. В марте производство газа также упало примерно на 10%, до 61 млрд кубометров.

Основной объем снижения добычи приходится на «Газпром». С начала года компания перестала раскрывать статистику по добыче газа. Согласно данным источников “Ъ”, объем добычи «прочих недропользователей», который практически полностью отражает добычу «Газпрома», в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. «Газпром нефть» также сильно сократила добычу — на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте — на 22%, до 2,3 млрд кубометров. В «Газпроме» эти данные не комментировали.

Крупнейший независимый производитель НОВАТЭК за три месяца 2023 года добыл 20 млрд кубометров, что примерно на 1% больше, чем годом ранее, однако в марте добыча компании выросла сразу на 6%, до 7 млрд кубометров.

Более чем на 70%, до 19,7 млрд кубометров, добычу газа за первый квартал нарастила «Роснефть». В марте производство газа компании выросло на 65%, до 6,7 млрд кубометров. Нефтекомпания продолжает вводить мощности «Роспана», который в текущем году выйдет на «полку» в 21 млрд кубометров, при этом в десять раз год к году выросли проектные мощности Харампурского месторождения.

Добыча газа другими крупными нефтяными компаниями — ЛУКОЙЛом, «Сургутнефтегазом» — в марте снижалась на фоне сокращения добычи нефти. Так, ЛУКОЙЛ в январе—марте сократил добычу на 3%, до 4,6 млрд кубометров, в марте производство незначительно снизилось, до около 1,6 млрд кубометров. «Сургутнефтегаз» за первый квартал снизил показатель на 14,5%, до 1,8 млрд кубометров, за март — на 14%, до 630 млн кубометров. Падение добычи в РФ является следствием значительного сокращения поставок «Газпрома» в страны ЕС после начала военных действий на Украине. ЕС — исторически крупнейший рынок для компании, но сейчас поставки идут только по «Турецкому потоку» и на минимальном уровне — через территорию Украины.

«Газпром» одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу.

Рынок наблюдает за добычей и экспортом «Газпрома» на фоне предстоящей подготовки стран ЕС к новому отопительному сезону. Пока цены на газ в Европе остаются относительно низкими, при этом «Газпром» фактически лишен возможности нарастить экспорт в этом направлении: система газопроводов «Северный поток» взорвана, трубопровод Ямал—Европа находится под контрсанкциями РФ.

Сергей Кондратьев из фонда «Институт энергетики и финансов» отмечает, что сейчас на рынке сложилась необычная ситуация — при резком сокращении трубопроводного экспорта и слабом спросе на внутреннем рынке добыча природного газа независимыми производителями продолжает расти. В целом, по его оценке, в 2023 году добыча газа «Роснефтью» может превысить 85 млрд кубометров, увеличившись на 11 млрд кубометров год к году, НОВАТЭК немного нарастит добычу — до 83–84 млрд кубометров.

Добыча газа в России в 2023 году, по его ожиданиям, составит 630 млрд кубометров против 673,8 млрд кубометров в 2022 году, «Газпром» может снизить добычу до 385–390 млрд кубометров с 412,6 млрд кубометров в 2022 году.

Татьяна Дятел