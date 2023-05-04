Утверждение жесткости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на майском заседании седьмой раз подряд объявил о повышении ставок. Они вновь были увеличены на 0,25 процентного пункта (п. п.): по кредитам до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%. Также регулятор планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов в июле этого года — это поспособствует дополнительному ужесточению политики регулятора. При этом в банке готовы продолжать повышение ставок из-за рисков ускорения инфляции — участники рынка ждут, что это произойдет еще как минимум на двух заседаниях ЕЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Европейский центральный банк в четверг продолжил ужесточение денежно-кредитной политики: по кредитам ставка была увеличена с 3,5% до 3,75%, по депозитам — с 3% до 3,25% (это максимальный уровень с 2008 года), по маржинальным кредитам — с 3,75% до 4%. Текущий цикл ужесточения политики начался в июле прошлого года, в сентябре и октябре ЕЦБ поднимал ставки на 0,75 п. п., затем темпы их повышения замедлились. Параллельно совет управляющих принял решение продолжить сокращение запасов ценных бумаг в рамках программы выкупа активов (APP) в среднем на €15 млрд в месяц до конца июня 2023 года, с июля ЕЦБ прекратит реинвестировать выплаты по ценным бумагам.

Впрочем, реинвестирование средств, полученных от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках антикризисной программы выкупа облигаций (PEPP), будет производиться еще как минимум до конца 2024 года.

Повысив ставки, ЕЦБ не планирует останавливаться: по оценке банка, инфляция будет «слишком высокой в течение слишком долгого времени».

Будущие решения регулятора по ставке должны обеспечить «достижение достаточно жесткой монетарной политики», способной вернуть инфляцию к цели в 2%, ради этого он готов держать ставки на высоком уровне «столько времени, сколько потребуется», говорится в заявлении по итогам заседания. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции отметила риски ускорения инфляции и заявила, что регулятору еще предстоит пройти часть пути в борьбе с высоким ростом цен. «Мы не ставим этот процесс на паузу»,— добавила госпожа Лагард.

Повышенные ставки уже привели к ужесточению условий кредитования (снижение спроса на кредиты, по данным банка, уже стало самым сильным с мирового финансового кризиса 2008–2009 годов), но степень влияния на экономику и лаг, с которым оно происходит, остаются неопределенными, отмечают в ЕЦБ. Инфляция в апреле росла чуть меньшими темпами, но в годовом выражении ускорилась до 7% против 6,9% в марте (за месяц цены выросли на 0,7% против 0,9% месяцем ранее).

Базовая инфляция (за вычетом энергии и продовольствия) замедлилась с 5,7% в марте до 5,6% (месяц к месяцу цены выросли на 1% против 1,2% в марте).

В то же время ВВП зоны евро, несмотря на ограничения в потреблении энергии, по итогам первого квартала вырос на 0,1% (в годовом выражении — на 1,3%) после стагнации в конце прошлого года. В Германии прирост оказался нулевым, а в Италии и Франции — слабоположительным. По оценке ЕЦБ, сохранению положительных темпов роста способствовало снижение цен на энергию и фискальная поддержка. Потребление же оставалось слабым, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда — уровень безработицы в марте снизился до 6,5%, давление на зарплаты также усилилось. В целом экономические условия пока превосходят прогнозы ЕЦБ, а ситуация в банковском секторе не оказала значительного влияния на ужесточение финансовых условий, отмечают в Capital Economics и прогнозируют повышение ставки по депозитам до 4%.

«Большая часть пути повышения пройдена, однако устойчивая инфляция вынуждает ЕЦБ продолжить ужесточение денежно-кредитной политики — номинальное снижение годового показателя базовой инфляции в апреле на 0,1 п. п., до 5,6%, было крайне позитивно воспринято рынком, но основная ставка в 3,75% вряд ли остановит такую инфляцию»,— отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Перспективы дальнейших действий ЕЦБ будут в значительной степени зависеть от поступающих данных по инфляции, ВВП и общей экономической ситуации, включая банковскую историю: рынок закладывает пик депозитной ставки в июле на уровне 3,75%, что предполагает новые повышения по 25 б. п., резкий же поворот в риторике и действиях ЕЦБ возможен при существенном ухудшении экономических условий — рекордные темпы повышения ставок уже оказывают влияние на экономику, отложенный во времени эффект в последующие месяцы будет лишь нарастать. Без значимого ухудшения в темпах экономического роста ЕЦБ предпочтет удерживать параметр в ограничительной зоне, полагает эксперт.

Татьяна Едовина