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Коммерсантъ FM
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Natura Siberica встроилась в «Систему»

Насколько выгодна такая покупка для финансовой корпорации

АФК «Система» купила группу Natura Siberica. Двухлетний наследственный и корпоративный спор наконец завершен. Инвесткомпания приобрела 100% акций производителя косметики, говорится в официальном сообщении. Условия сделки не уточняются.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аналитики давно называли «Систему» вероятным покупателем Natura Siberica. Но сделке мешали конфликты вокруг компании Андрея Трубникова. Подробнее о спорах — в справке “Ъ FM”:

Корпоративные и наследственные конфликты начались сразу после смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в январе 2021 года. Завещания он не оставил, и на доли в структурах группы претендовали дети бизнесмена: двое от первого брака, дочь от второго, а также его третья супруга Анастасия. Последняя на момент кончины Трубникова находилась в процессе развода с ним.

Одновременно наследники оспаривали назначения и действия временных управляющих, а менеджмент — некоторые решения первой жены Трубникова Ирины, занимавшей пост финансового директора, из-за которых приостанавливались производство и работа магазинов.

Еще в начале 2022-го пять компаний Natura Siberica возглавил бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ. Уже тогда аналитики ожидали, что «Система» войдет в капитал компании, но инвестфирма четко обозначила, что покупка возможна только после завершения всех споров.

Конфликт закончился, когда суд признал недействительным третий брак Андрея Трубникова и его вдова потеряла право на доли в компаниях.

За время конфликтов Natura Siberica оказалась на грани банкротства. Новый топ-менеджер Феликс Либ рассказал «Ведомостям», что ему пришлось реанимировать компанию. Теперь он намерен сделать ее пригодной для IPO. АФК «Система» могла купить Natura Siberica за $50-70 млн, полагает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков.

АФК «Система» купила Natura Siberica

Сейчас у производителя косметики неплохие результаты, поэтому серьезных дополнительных вливаний не потребуется, отмечает он: «2021 год для компании был отвратительным. Падала выручка, у компании были огромные убытки — более 1 млрд руб. Но в 2022-м положение удалось поправить. Выручка вернулась к докризисным показателям — 2020 и 2019 годов. Плюс Natura Siberica начала фиксировать прибыль.

Я связываю это с тем, что к началу 2022-го была достигнута договоренность между враждующими сторонами, и у компании появился хозяйственный управляющий, который действительно управляет в пользу дела, а не конкретного собственника. Изначально Трубников оценивал свою компанию в $500 млн, после начала конфликта ценник был снижен до $100 млн, в итоге он дошел до $50 млн.

Думаю, в общей сложности этот бизнес АФК "Система" обошелся примерно в $50-70 млн.

Финансовые показатели, продемонстрированные в прошлом году, показывают, что на текущих объемах CAPEX компания неплохо может работать. Безусловно, потребуются инвестиции в разработку новых продуктов, в их продвижение. У АФК "Система" есть компетенции и возможности превращать их в хороший заработок».

Покупка Natura Siberica — хорошая инвестиция для АФК «Система», уверен исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Это удача и для самой компании — на рынке сложились все условия для ее роста, говорит он: «В компанию пришел серьезный инвестор, который намерен развивать бренд. Сама марка очень популярна, и все трудности, которые она переживала последние годы, споры между собственниками, наверное, преодолены — у нового владельца хорошие возможности для развития бизнеса.

АФК «Система» отказалась от покупки Melon Fashion Group

К тому же на рынке происходят серьезные изменения: некоторые западные компании уходят с рынка, сокращается ассортимент, ввозимый из-за рубежа. В таких условиях российская парфюмерная и косметическая отрасли имеют хорошие шансы получить новый импульс развития. И такой известный бренд, как Natura Siberica, может стать одним из лидеров рынка».

“Ъ” сообщал о планах Natura Siberica импортозаместить средства для окрашивания. Такая необходимость возникла после ухода немецких марок Wella и Londa. В компании рассчитывают, что в этом году пятую часть ее оборота обеспечат именно новинки. Аналитики указывают, что на продвижение новых брендов требуются годы.

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Иван Корякин

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