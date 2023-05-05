Армяно-азербайджанский конфликт пустили по миру

В Вашингтоне 4 мая завершился переговорный марафон глав МИДов Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Дискуссии с участием американских дипломатов, включая главу Госдепартамента Энтони Блинкена, велись о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, которое должно положить конец десятилетиям кровавой вражды между соседними странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Армяно-азербайджанские переговоры в Вашингтоне, стартовавшие 1 мая, в США и России комментировали по-разному. В Москве — сухо, в Вашингтоне — обнадеживающе.

«Переговоры проходят без участия России, а с участием других стран. Соответственно, о процессе происходящего там нужно интересоваться непосредственно у участников. Наверное, по итогам, после того, как будут сделаны соответствующие заявления и каждая страна выскажется, тогда можно будет сформировать впечатление. Возможно, это даст нам право на комментарии. Но это будет позже. Мы по-прежнему привержены реализации всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, принятых в 2020—2022 годах»,— заявила на брифинге 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 мая написал в Twitter: «Приветствуем прогресс, который был достигнут Арменией и Азербайджаном на переговорах и поддерживаем продолжение диалога. Устойчивое и справедливое соглашение станет ключом к открытию возможностей для обеих стран и всего региона».

Этот твит появился после встречи американского чиновника с главами азербайджанского и армянского МИДов в Белом доме. В четверг господа Байрамов и Мирзоян продолжили дискуссии в двустороннем формате. К ним позже присоединился и Энтони Блинкен. По итогам этих переговоров глава Госдепартамента заявил, что стороны «добились ощутимого прогресса в заключении прочного мирного соглашения». По его словам, соглашение находится «в пределах видимости, в пределах досягаемости».

В чем именно состоят разногласия, рассказал премьер Армении Никол Пашинян, который в четверг находился в Чехии.

«До сих пор не удалось согласовать такие текстовые формулировки, в которых будет четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс. кв. км (территория Армянской ССР.— “Ъ”). Механизм обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха до сих пор остается неопределенным, как и формат диалога Степанакерт—Баку, который, на наш взгляд, должен проходить в рамках международного механизма»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

После переговоров в Вашингтоне господам Байрамову и Мирзояну предстоит встреча в Москве. Оба министра планируют прилететь в РФ, которая не собирается отказываться от роли посредника. Дата проведения переговоров пока не согласована.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев, на днях посетивший Шушу (до 2020 года этот город, напомним, контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой), заявил: мирный договор лучше обсуждать в двустороннем формате без посредников.

«Считаю, что прямые переговоры между двумя странами будут более полезными и нужными. Думаю нам следует и дальше двигаться в этом направлении, если, конечно, Армения также готова к этому»,— цитирует азербайджанского лидера агентство Trend.

Американская сторона при этом ни разу не упомянула ситуацию вокруг Карабаха, где ситуация изменилась после того, как Баку установил свой контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Этот шаг позволил Азербайджану получить реальный контроль над территориями, которые он не смог себе подчинить после войны 2020 года. Надо сказать, что Москва также не упоминает Лачин в своих комментариях на эту тему.

В любом случае, вашингтонские переговоры армянского и азербайджанского министров не привели к окончательному согласованию текста мирного соглашения. Это оставляет Москве возможность для дипломатического маневра. Временной коридор для этого существует. Ряд СМИ уже сообщил о том, что ближайшая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться 1 июня в Кишиневе, где пройдет саммит Европейского политического сообщества.

Владимир Соловьев