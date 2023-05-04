Парад, смирно!

После атаки беспилотников на Кремль количество субъектов РФ, где в этом году решили отказаться от проведения традиционных военных парадов на День Победы, выросло до двузначного числа. По соображениям безопасности парады отменены почти во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) южнее и юго-западнее Москвы, а также в некоторых других — Псковской, Саратовской и Тюменской областях. При этом отказываться от главного торжества в столице власти не собираются. По плану пройдет и выступление президента Владимира Путина, уверяет его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Готовится обычный парад... Будет выступать президент, как это обычно бывает,— заявил в четверг Дмитрий Песков, комментируя планы Кремля на проведение парада на Красной площади 9 Мая.— Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется».

Как сообщила пресс-служба президента России, в ночь на 3 мая была «предпринята попытка нанесения удара» по зданию Сенатского дворца в Кремле с помощью беспилотников. По официальным данным, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Ответственность за теракт, по мнению пресс-службы президента, несут власти Украины, сами они причастность к налету отрицают.

Днем после атаки главы сразу нескольких субъектов РФ объявили, что в их регионах по понятным причинам парадов не будет.

Сначала губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что главное — это обеспечение безопасности граждан, поэтому «провести праздник так, как хотелось бы,— с торжественным шествием парадных расчетов», не получится. Следом о «непростом решении» рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: по его словам, силовики «располагают информацией о возможных провокациях». «Мы не боимся, не поднимаем руки. Никакая неонацистская сволочь не сможет омрачить День Великой Победы,— заявил он, добавив, что рисковать людьми при этом чиновники "не имеют права".— Всем понятно, что парады проходят на строго определенных площадях в строго определенное время». Наконец, в связи с «возможными провокациями противника» парада не будет в Запорожской области, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. Ранее о таком же решении говорил и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По подсчетам “Ъ”, перед началом праздничных выходных о полной отмене парадов заявили уже в 14 субъектах, в том числе в большинстве регионов ЦФО, расположенных к югу и юго-западу от Москвы.

Как ранее сообщал “Ъ”, в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях такое решение было принято еще в начале апреля.

Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил о нем 24 апреля, глава Орловской области Андрей Клычков — 29-го. В Рязанской области официально об отмене парада пока не говорили, однако в опубликованной программе празднования 9 Мая его нет. Под вопросом остается проведение торжества в Тульской области: 3 мая министр культуры региона Татьяна Рыбкина заявила журналистам, что информация об этом «будет доведена до граждан отдельно».

В южных регионах ЦФО только воронежские власти по-прежнему планируют парад в областном центре, хоть и без традиционного участия в нем боевой техники. Одновременно в четырех муниципалитетах региона (Бутурлиновском, Таловском, Павловском и Эртильском районах, ни один из которых не граничит с Луганской народной республикой) «в связи с нарастающими угрозами террористических атак» все массовые мероприятия, включая организованное возложение цветов к местам славы, отменены. Добавим, утром 4 мая система ПВО обнаружила и успешно уничтожила беспилотник в небе над Воронежской областью, о чем в четверг заявил глава региона Александр Гусев. В столице Тамбовской области торжественное прохождение войск пока запланировано, но без участия юнармейцев и с «минимальным количеством гостей».

Напомним, в Крыму и Севастополе власти заявили об отмене парадов одними из первых. Одновременно с этим они призывают граждан не верить слухам и не поддаваться на «провокации, инспирированные Киевом». Например, в последние дни в интернете украинской стороной активно распространяется идея о проведении так называемой акции «Небесный полк», целью которой является осложнение работы средств ПВО на территории Крымского полуострова.

21 апреля об отмене традиционного формата празднования Дня Победы сообщил руководитель Тюменской области Александр Моор: по его словам, не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов. 29 апреля к числу отказавшихся от парада регионов присоединилась Псковская область. Как заявил губернатор Михаил Ведерников, провести мероприятия сейчас «однозначно не представляется возможным». В том числе будет отменен и праздничный салют, поскольку деньги на его проведение можно направить на спецоперацию. В этом решении есть морально-этический аспект, подчеркнул губернатор: по его словам, находящиеся в отпусках солдаты «воспринимают все это абсолютно по-другому».

В тот же день мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что парады и шествия отменяются по всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Наконец, 2 мая аналогичное решение обнародовал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, объяснив его «соображениями безопасности». Он также рассказал об отмене праздничного салюта, пообещав направить сэкономленные средства на поддержку участников спецоперации.

В нескольких регионах парады пройдут, но не везде. Например, в Краснодарском крае — только в городе-герое Новороссийске, а в столице Кубани его не будет. В Калининградской области, напротив, парад пройдет в областном центре, тогда как в городе Гусев, где располагается штаб армейского корпуса Балтийского флота, парад отменен. В Ставропольском крае репетиции будущих торжеств уже дважды прошли в Ставрополе и Пятигорске, при этом в Невинномысске все праздничные мероприятия, включая парад, в целях безопасности отменены. Также запланирован парад в дагестанском Каспийске, а в Махачкале — только митинг.

В остальных субъектах отказываться от парадов по-прежнему не планируют.

Проведение мероприятия “Ъ” подтвердили, в частности, в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Смоленске, Ярославле, Челябинске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ульяновске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Новосибирске, Томске, Красноярске, Казани, Ижевске, Перми, Ростове, Астрахани, Волгограде, Пензе, Самаре, Оренбурге, Кирове и Екатеринбурге.

Андрей Прах; корсеть “Ъ”