Годность призывников сверят с электронной медкартой

Военные комиссариаты намерены получить доступ к медицинским данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Проект постановления правительства, вносящий соответствующие поправки в положение о призыве, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Документ уточняет, как будет работать механизм формирования электронных личных дел граждан, подлежащих призыву на службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках цифрового учета военнообязанных военкоматы получат возможность взглянуть на медкарту призывника раньше, чем на самого призывника

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В рамках цифрового учета военнообязанных военкоматы получат возможность взглянуть на медкарту призывника раньше, чем на самого призывника

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, вносящего изменения в положение о призыве граждан на военную службу. Предлагается, в частности, для формирования электронных личных дел призывников использовать данные из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Подготовленный военным ведомством документ направлен на внедрение цифровизации воинского учета. В середине апреля президент Владимир Путин, напомним, подписал поправки к ряду законодательных актов, регламентирующие создание системы цифрового учета военнообязанных граждан и реестра повесток, которые военкоматы теперь могут направлять гражданам через портал госуслуг. После получения повестки гражданину до явки в военкомат запрещается выезд из страны, а уклонистам могут запретить водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. Комментируя нововведения, глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») отмечал, что «система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость вообще общения военнообязанного с комиссариатом»: военнообязанные станут «меньше ходить в военкомат, а многие операции станут проходить дистанционно, включая первичную постановку на учет и снятие с учета». Однако прохождение медкомиссии, уточнял он, останется очным.

Сейчас при рассмотрении вопроса пригодности гражданина к воинской службе военкоматы ориентируются на лист медосвидетельствования с заключением врача и карту медицинского освидетельствования призывника. Согласно проекту постановления, Минобороны рассчитывает использовать и «сведения, полученные в электронной форме из ЕГИСЗ». Не ясно, идет ли речь о доступе только к электронному заключению по итогам медосвидетельствования или к любым медицинским данным гражданина. В Минздраве РФ оставили этот вопрос без комментариев “Ъ”.

Кроме того, говорится в документе, через электронную систему комиссариаты будут направлять в медорганизации заявки на выделение врачей-специалистов, привлекаемых для проведения освидетельствования призывников. ЕГИСЗ предполагается использовать и для отчетности: муниципальные военные комиссары будут докладывать о результатах медицинских обследований призывников региональному военкому, а тот, в свою очередь,— губернатору.

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения работает в России с 2012 года. В ее состав входит 13 подсистем. Основные — регистр медицинских работников, реестр медорганизаций, электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская карта и реестр электронных медицинских документов. Согласно постановлению правительства 2018 года, в обмене информацией должны участвовать как частные, так и госучреждения. Клиники, которые обладают медицинской лицензией, обязаны начать передавать данные в ЕГИСЗ. С 2020 года за неисполнение этого требования грозит штраф.

Доступ к медицинским данным, согласно законодательству, имеют только лица, которым дал разрешение пациент, указывает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Однако любая такая информация может быть раскрыта в интересах государства по запросу государственных или судебных органов. Также раскрытие информации медорганизациями без согласия пациентов может быть прямо предусмотрено на законодательном уровне — как и намеревается сделать Минобороны. Это, по мнению господина Ткаченко, может защитить тех, «чьи интересы ущемлены». «У нашей компании есть клиенты, которые не могут доказать заболевания своих детей или подопечных, призванных на срочную службу,— рассказывает юрист.— Это действительно больные люди, но во время медкомиссии по какой-то причине их диагноз не подтверждается. Это могут быть респираторные заболевания, инфекции, некое хроническое заболевание — они не проявляются в определенный период. В таких случаях важна медицинская история человека, а получить ее часто не представляется возможным. Поэтому передача доступа к цифровым медицинским данным призывников может быть полезной».

Господин Ткаченко указывает на проблему обеспечения надежной защиты персональных медицинских данных, а также их хранения и передачи их внутри системы, в частности, между военкоматами. Особенно остро, по его словам, проблема утечки информации к мошенникам встает в случае с диагнозами, «тесно связанными с личностью», например, ВИЧ или онкологией. «У нас проблема с тем, чтобы вообще качественно наладить работу ЕГИСЗ,— утверждает Вадим Ткаченко.— В Москве сделали собственную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система.— “Ъ”) и хорошо справились с задачей. В других регионах опыт работы системы менее успешный. А уж как с ней делиться — это еще одна проблема, которая должна быть полноценно решена».

Это не первый случай, когда доступ к ЕГИСЗ намерено получить ведомство. В конце 2022 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет МВД оперативно получать от Минздрава в электронном виде данные о результатах медицинских осмотров водителей. Документ прошел пока только первое чтение. В случае его принятия результаты медосмотров, включая выявленные противопоказания к управлению транспортными средствами, будут автоматически загружаться в ЕГИЗС и через межведомственную систему взаимодействия станут доступны МВД.

Отметим, проект постановления также определяет порядок подачи жалобы в призывную комиссию гражданами, права и законные интересы которых, по их мнению, были нарушены. Апеллировать можно будет в том числе в электронной форме — через портал госуслуг.

Наталья Костарнова