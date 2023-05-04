ЛУКОЙЛ завершил сделку по продаже НПЗ ISAB на Сицилии

ЛУКОЙЛ завершил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии с группой G.O.I. Energy.

ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, раньше он закупал 30–40% сырья в России. ЛУКОЙЛ приобрел завод в 2008 году, в собственности компании находится 49% предприятия. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составлял 10,6 млн т в год, это 13% общего объема переработанной нефти в Италии.

ЛУКОЙЛ заключил сделку с G.O.I. Energy о продаже НПЗ ISAB за €1,5 млрд а январе, но получил разрешение от совета министров только 12 апреля. Закрытие сделки планировалось 31 марта, но итальянские чиновники приостановили этот процесс. Financial Times писала, что итальянские чиновники пересматривали соглашение после того, как правительство США в частном порядке выразило обеспокоенность тем, что российская компания продает свой актив малоизвестному фонду на Кипре.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ» «ЛУКОЙЛ нашел помощь на Кипре».

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