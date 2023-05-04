Визит в Гаагу на высшем уровне

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды был полон громких заявлений и символизма. Украинский лидер выступил в Международном уголовном суде (МУС) — том самом, который недавно выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Господин Зеленский также провел переговоры с руководством Нидерландов — страны, которая первой допустила передачу Киеву истребителей F-16. Выступая в ходе визита, президент Украины среди прочего выразил надежду на то, что нынешний конфликт станет «последней войной» в мире. В Москве после этих слов решили, что господин Зеленский «бредит о ядерной бомбе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) в четверг вновь призвал союзников — на этот раз в лице премьер-министров Нидерландов и Бельгии Марка Рютте и Александра де Кроо — предоставить Украине как можно больше вооружений

Фото: Yves Herman/Pool, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) в четверг вновь призвал союзников — на этот раз в лице премьер-министров Нидерландов и Бельгии Марка Рютте и Александра де Кроо — предоставить Украине как можно больше вооружений

Фото: Yves Herman/Pool, Reuters

Вновь выбравшись за пределы Украины, Владимир Зеленский на этот раз не ограничился посещением только одной страны. После переговоров в Финляндии (см. “Ъ” от 4 мая), где он анонсировал скорое контрнаступление и выразил надежду на предоставление Украине истребителей F-16, украинский лидер отправился дальше. Куда именно — поначалу никто не знал, но СМИ отмечали, что господин Зеленский, очевидно, выехал не в направлении Украины. Вскоре стало известно, что он взял курс на Нидерланды.

Прежде всего перед украинским лидером стояла задача убедить союзников увеличить поставки вооружений и расширить ассортимент. И Нидерланды в эту схему вписывались как нельзя лучше. Дело в том, что Киев уже несколько месяцев пытается склонить партнеров к поставкам боевой авиации западного образца, однако из раза в раз наталкивается на отказ — в первую очередь со стороны США, без согласия которых предоставление Украине истребителей F-16 почти невозможно.

В феврале, когда украинские власти особенно настойчиво пытались заполучить от партнеров самолеты, именно премьер Нидерландов Марк Рютте стал первым западным руководителем, допустившим появление у ВСУ F-16.

По мнению премьера, Запад должен быть готов к любой помощи Киеву, если она потенциально не грозит прямым конфликтом с Россией.

Владимир Зеленский эти слова господина Рютте не забыл. Комментируя свои встречи с представителями и руководством обеих палат нидерландского парламента, он отдельно подчеркнул: «Помним, что Нидерланды были первыми, кто сказал, что F-16 — это не табу. Ваше лидерство действительно приносит результат. Давайте же вместе обеспечим новые (результаты.— “Ъ”)!»

На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского, Марка Рютте и премьера Бельгии Александра де Кроо глава правительства Нидерландов вновь не подвел. Отвечая на слова господина Зеленского о необходимости ускорения и расширения военных поставок, господин Рютте заверил: «По поводу F-16 никаких табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами, чтобы решить этот вопрос. Пока мы еще не приблизились к этому. Тема очень чувствительная».

Другими словами, вопрос о передаче истребителей странами НАТО не урегулирован, но Нидерланды, как и несколько месяцев назад, готовы поддержать намерение Украины заполучить западную боевую авиацию.

Марк Рютте отметил, что ситуация с F-16 во многом похожа на проблему с поставками танков Leopard, которые партнеры тоже сначала отказывались предоставлять.

«Очень нуждаемся в современных военных самолетах. Нет никакого рационального обоснования отказывать нам в этом. Мы должны укрепить крылья Украины, чтобы ускорить наступление мира»,— заявил президент Украины. Марк Рютте и Александр де Кроо, в свою очередь, заверили коллегу в «непоколебимой поддержке» Украины их странами.

Во время визита Владимир Зеленский успел не только переговорить с местными депутатами и премьерами двух стран, но и выступить в Международном уголовном суде (МУС). Назвав Гаагу «сердцем международного правосудия», господин Зеленский вновь призвал союзников предоставить Украине как можно больше современных вооружений: «Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов».

В своей речи господин Зеленский также призвал почтить память погибших в разных войнах, включая Вторую мировую. «Пожалуйста, также вспомните украинцев, которые могли бы остаться живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире, и мы это сделаем»,— сказал господин Зеленский.

Это заявление не осталось незамеченным в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расшифровала ремарку украинского президента о «последней войне» в мире так: «Наркоман бредит о ядерной бомбе».

Отметим, что разговоров о «ядерной бомбе» в последние дни действительно немало.

Так, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае успешного контрнаступления ВСУ Россия будет иметь «полное право на применение тактического ядерного оружия». «Для того и существует этот великий уравнитель»,— сказал господин Рогозин

Кроме того, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал применить оружие, способное «уничтожить киевский террористический режим». К такой мысли его подтолкнуло не готовящееся контрнаступление Украины, а атака дронов на Кремль.

Удары беспилотников по Кремлю в Москве и других столицах продолжали обсуждать и в четверг. Как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, атака расследуется, реакция господина Путина на нее была «спокойной и собранной», а средства и цели для ударов «Киев выбирает под диктовку Вашингтона». По данным российских спецслужб, к атаке на Кремль причастна Украина, в связи с чем руководство страны рассматривает «самые различные» варианты ответа на инцидент, отметил господин Песков.

«Видел утром комментарии Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали»,— заявил в ответ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Алексей Забродин