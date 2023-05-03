Пресса без свободы

В 2022 году у рекордно высокого числа стран — 31 — свобода средств массовой информации была на самом низком уровне, то есть она практически отсутствовала. В число этих, по большей части автократических, государств, по мнению публикующей рейтинг свободы прессы организации «Репортеры без границ», входит и Россия, которая значительно ухудшила свои показатели за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году на карте свободы прессы больше темно-красного цвета, чем когда-либо»,— говорится в заявлении главы организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара. Этим цветом выделяются страны, где свобода прессы находится «в очень серьезной ситуации», отсутствует или близка к этому. Впервые за 21 год составления рейтинга свободы прессы сразу 31 страна оказалась в этой категории. По словам господина Делуара, «международному сообществу необходимо очнуться, осознать реальность происходящего, начать действовать сообща, решительно и быстро, чтобы повернуть вспять эту тенденцию».

Рейтинг свободы прессы составляется международной организацией «Репортеры без границ» (RSF) с 2002 года и публикуется ежегодно 3 мая, в Международный день свободы прессы. Рейтинг оценивает степень свободы журналистов, работающих в 180 странах и территориях мира. Свободу прессы организация определяет как «возможность для журналистов, как отдельных лиц, так и коллективов, отбирать, производить и распространять новости в общественных интересах независимо от политического, экономического, правового и социального вмешательства и при отсутствии угроз их физической и психической безопасности».

В 2022 году из 180 стран, где оценивается ситуация со свободой прессы, у 52 стран «хорошая» или «удовлетворительная» ситуация, у 55 стран — «проблемная», у 42 — «сложная», у 31 — «очень серьезная». Таким образом, как отмечают в RSF, «плохая» ситуация для работы журналистов сейчас в семи из десяти стран мира, а «удовлетворительная» — только в трех из десяти. Используя данные ООН о населении, RSF указывает, что 85% людей живут в странах, где за последние пять лет свобода прессы ухудшилась.

Седьмой год подряд лидером рейтинга остается Норвегия. И традиционно в топ-5 входят страны Европы. 2-е место заняла Ирландия, которая значительно улучшила показатели свободы прессы и оттеснила на 3-е место Данию. Дания, в свою очередь, оттеснила Швецию на 4-е место. Топ-5 замыкает Финляндия, которая сохранила позицию с предыдущего года.

В топ-10 вошли Нидерланды, Литва, Эстония, Португалия, Восточный Тимор. Кстати, Восточный Тимор за год настолько улучшил показатели свободы прессы, что поднялся на 10-е место с 17-го.

Меньше всего или вовсе нет свобод, по оценкам RSF, у прессы в Северной Корее, которая традиционно занимает 180-е место в рейтинге. В нынешнем году рядом с ней оказался Китай (179), который RSF называют самой большой в мире тюрьмой для журналистов и где ситуация ухудшилась за год в условиях проводимой властями кампании репрессий против представителей СМИ. Ухудшилась ситуация и во Вьетнаме (178), где все главные СМИ контролируются правящей партией, а независимые журналисты и блогеры зачастую оказываются за решеткой.

В десятке стран с самой серьезной ситуацией также Иран (177), Туркменистан (176), Сирия (175), Эритрея (174), Мьянма (173), Куба (172), Бахрейн (171).

С точки зрения отдельных регионов, как отмечают в RSF, легче всего работать журналистам в Европе, а сложнее всего — на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Авторы рейтинга отмечают, что в 2022 году отмечаются очень значительные изменения в уровне свободы прессы в разных регионах. Так, например, Бразилия взлетела со 110-го места на 92-е благодаря, как указывают в RSF, избранию президента Лула да Силвы, который, как ожидалось, сможет восстановить стабильность во взаимоотношениях между СМИ и правительством. А вот Сенегал в рейтинге упал сразу с 73-го на 104-е место из-за резкого ухудшения политической обстановки, роста политизированности в освещении событий прессой, росте числа угроз в отношении журналистов.

Одним из важных факторов прошедшего года, отмечают авторы рейтинга, стал рост влияния на свободу прессы со стороны индустрии фейкового контента. В 118 странах, а это две трети от входящих в рейтинг, эксперты организации отмечают «систематическое участие политических деятелей в кампаниях массовой дезинформации или пропаганды». Из-за этого «стирается различие между правдой и ложью, реальным и искусственным, фактами и измышлениями, подрывая право на получение информации», говорят в RSF. И невиданные доселе «возможности манипулировать контентом используются для нанесения ущерба тем, кто представляет качественную журналистику и тем самым ослабляет журналистику в целом».

По мнению RSF, значительный вклад в рост пропаганды внесла в прошлом году Россия, которая в рейтинге свободы прессы в последние годы стабильно падает, а за минувший год переместилась со 155-го на 164-е место, оказавшись между Бангладеш (163) и Турцией (165).

В RSF полагают, что в 2022 году почти все независимые СМИ в России были запрещены, заблокированы, объявлены иностранными агентами или нежелательными организациями. Оставшиеся СМИ, по мнению организации, работают в условиях военной цензуры.

Работающих в России журналистов приговаривают к длительным срокам лишения свободы, накладывают на них штрафы, применяют в отношении них угрозы и запугивания. Беларусь за год опустилась со 153-го на 157-е место из-за того, что, как отмечают в RSF, там продолжают преследовать независимые СМИ и их журналистов.

Алена Миклашевская