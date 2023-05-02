К «Детскому миру» приставили парус

В «Детском мире», крупнейшем игроке на рынке детских товаров, сменился ключевой акционер. Долю в 29,9% получил консорциум инвесторов во главе с основателем сети магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым. Совладельцем самого «Кораблика» ранее стали структуры, связанные с фондом A&NN Investments, управляющим активами Александра Мамута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым стал владельцем 29,9% «Детского мира». Об этом «Детский мир» сообщил 2 мая. Акции ритейлера продали экс-гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и бывший вице-президент по финансам и стратегии этой же компании Михаил Стискин. На ноябрь 2021 года подконтрольная им структура владела 19,9% «Детского мира». Ранее, в марте этого года, «Детский мир» сообщил о выходе из числа акционеров управляющего партнера Altus Capital Дмитрия Кленова, которому принадлежало 10% акций.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. Объединяет сети «Детский мир», «Детмир мини», интернет-магазин, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». На 31 марта 2022 года группа управляла 1,1 тыс. магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. В 2022 году выручка ПАО «Детский мир» выросла на 5%, до 177,9 млрд руб., чистая прибыль — на 32,6%, до 9,9 млрд руб. год к году.

Других участников консорциума в «Детском мире» не называют. Но в «Кораблике» у Алексея Зуева недавно появился партнер. В апреле стало известно, что совладельцем операционной компании «Кораблика» стало ООО «Кербин», связанное с фондом A&NN Investments, управляющим активами Александра Мамута.

Источники «Ъ» тогда говорили, что структуры господина Мамута могут получить контроль над всем бизнесом «Кораблика». Исполнительный директор A&NN Investments Надежда Ермакова на вопрос об участии структур фонда в консорциуме акционеров «Детского мира» не ответила, связаться с господином Зуевым не удалось.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что все розничные продавцы детских товаров сейчас испытывают сильное давление, прежде всего со стороны маркетплейсов, которые перетягивают бюджеты потребителей.

По мнению эксперта, результатом сделки может быть синергия с «Корабликом», к примеру в объединении закупок и управления сетями, но вряд ли это принципиально улучшит инвестиционный кейс «Детского мира».

В конце 2022 года акционеры «Детского мира» одобрили решение о трансформации компании в частный бизнес. ПАО «Детский мир» планируют реорганизовать в форме выделения из него ООО ДМ. Несогласные с процедурой акционеры вправе требовать выкупа своих бумаг по цене 71,5 руб. за акцию. Алексей Зуев, процитированный в сообщении «Детского мира», заявил, что поддерживает трансформацию в частный бизнес и уверен в укреплении позиций компании в будущем.

Анатолий Костырев