Глава пострадавшей от пожара Сосьвы подал в отставку

Глава поселка Сосьва (Свердловская область), где в результате крупного пожара сгорели более 100 домов и погибли 2 человека, Геннадий Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Насколько нам известно, Геннадий Николаевич подал заявление. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление»,— отметили в департаменте.

Геннадий Макаров возглавил Сосьву в 2017 году, а в конце прошлого года депутаты переизбрали его на второй срок. До этого он работал главой администрации Сосьвы, а также на протяжении нескольких созывов был депутатом местной думы.

Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля, однако полностью ликвидировать огонь удалось лишь спустя два дня. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента сгорели 116 домов и погибли 2 человека.

Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. В поселке уже начались работы по возведению 60-квартирного дома и модульного индивидуального жилья. Президент Владимир Путин поручил закончить работы к отопительному сезону и попросил «работать без лишней бюрократии».

В прошлую субботу суд заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о пожаре в Сосьве. Обвиняемыми по делу выступают специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой предположительно начался пожар, Газанфар Мамедов.

О пожаре в поселке читайте в материале «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось».

Илья Смирнов, Екатеринбург