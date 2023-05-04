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Коммерсантъ FM
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Глава пострадавшей от пожара Сосьвы подал в отставку

Глава поселка Сосьва (Свердловская область), где в результате крупного пожара сгорели более 100 домов и погибли 2 человека, Геннадий Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Насколько нам известно, Геннадий Николаевич подал заявление. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление»,— отметили в департаменте.

Геннадий Макаров возглавил Сосьву в 2017 году, а в конце прошлого года депутаты переизбрали его на второй срок. До этого он работал главой администрации Сосьвы, а также на протяжении нескольких созывов был депутатом местной думы.

Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля, однако полностью ликвидировать огонь удалось лишь спустя два дня. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента сгорели 116 домов и погибли 2 человека.

Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. В поселке уже начались работы по возведению 60-квартирного дома и модульного индивидуального жилья. Президент Владимир Путин поручил закончить работы к отопительному сезону и попросил «работать без лишней бюрократии».

В прошлую субботу суд заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о пожаре в Сосьве. Обвиняемыми по делу выступают специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой предположительно начался пожар, Газанфар Мамедов.

О пожаре в поселке читайте в материале «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось».

Илья Смирнов, Екатеринбург

Фотогалерея

Сосьва после пожара

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Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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