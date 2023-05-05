Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Балицкий объявил о частичной эвакуации жителей из прифронтовых населенных пунктов Запорожья

В списке значится Энергодар. В нем расположена Запорожская АЭС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что провел совещание совета безопасности региона, на котором было решено начать частичную эвакуацию из 18 населенных пунктов. Вывозить «вглубь области» будут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эвакуация будет проводиться из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. Всего переселить в «безопасные места» планируется порядка 70 тысяч человек.

«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале. Он назвал частичную эвакуацию «вынужденной мерой», необходимой для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий. По его словам, в ближайшее время ожидается усиление ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

По данным властей Запорожской области, российская армия контролирует около 70% территории региона. Под контролем Украины остается столица региона — город Запорожье, где живет около половины населения области.

Что происходит на 436-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...