Президентский штандарт не взят с налета

В ночь на среду была проведена воздушная атака на Кремль. Беспилотник взорвался над Сенатским дворцом, в котором расположена резиденция президента Владимира Путина. По официальным данным, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, уцелел даже президентский штандарт, рядом с которым произошел взрыв. Ответственность за теракт, по данным пресс-службы президента России, несут власти Украины, сами они причастность к налету отрицают. В российских городах запретили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздушная атака на Кремль привела к запрету на полеты беспилотников не только в столице, но и во многих регионах

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Воздушная атака на Кремль привела к запрету на полеты беспилотников не только в столице, но и во многих регионах

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Беспилотники атаковали Кремль около 2:30 утра. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя»,— отмечается в сообщении пресс-службы президента, по данным которой от падения частей БПЛА «пострадавших и материального ущерба нет». В Кремле назвали происшедшее спланированной террористической акцией и покушением на президента России, который не пострадал, отметив, что «российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что в момент налета господина Путина в Кремле не было.

Согласно появившимся в соцсетях видеозаписям, один из беспилотников взорвался над Сенатским дворцом, в котором расположена резиденция президента Владимира Путина. В момент атаки на башню дворца поднимались два человека — очевидно, сотрудники ФСО, поднятые по тревоге. Судя по видео, они не пострадали. Не было нанесено и видимых повреждений дубликату штандарта президента (сам штандарт находится в кабинете господина Путина), хотя он и оказался почти в центре взрыва.

По некоторым данным, для налета использовались относительно небольшие, длина 3,3 м, размах крыла 4,6 м, беспилотники UJ-22 Airborne, выпускаемые на Украине. Их, по статистике российских правоохранителей, ВСУ чаще всего используют для нападений на различные объекты в России.

В официальных источниках сообщается, что дальность их полета без боевой нагрузки не превышает 800 км, а с несколькими килограммами пластита такие БПЛА не должны пролететь и 500 км. Тем не менее в этом году обломки беспилотников находили в разных точках Московской области. В частности, в Коломне, расположенной в сотне километров от Москвы, и поселке Воровского, что на 50 км ближе к столице. Фиксировались полеты неизвестных БПЛА, похожих на UJ-22, над московскими аэропортами, на пути самолетов, взлетающих или совершающих посадки. При этом источники “Ъ” в силовых структурах сомневаются, что такие аппараты, будучи запущенными с территории Украины, способны долететь даже до Подмосковья, не говоря уже о Кремле. Точек же в России, откуда могли производиться пуски завезенной каким-то образом с территории Украины техники, до сих пор не нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасская башня и купол Сенатского дворца со следами пожара

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Спасская башня и купол Сенатского дворца со следами пожара

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Разбираться с атакой на Кремль будет главное следственное управление (ГСУ) СКР, возбудившее уголовное дело по факту теракта (ст. 205 УК). В сообщении кремлевской пресс-службы говорилось также о возможном покушении на господина Путина, а это уже ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного деятеля), которая относится к подследственности ФСБ. Спецслужба, напомним, уже разбиралась в подготовке покушения на Владимира Путина — в 2013 году за это преступление на десятилетний срок был осужден Мосгорсудом гражданин Казахстана Илья Пьянзин. Еще один предполагаемый заговорщик, уроженец Чечни Адам Осмаев, не был выдан Украиной. На этот раз, очевидно решили в комитете, глава государства не являлся целью террористов.

При этом в ГСУ СКР не нашли оснований и для квалификации действий военных, пропустивших БПЛА в столицу, по ст. 340 УК РФ — нарушение правил боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию. Как сообщал “Ъ”, за один из таких непредотвращенных налетов под стражу взяли офицера ПВО, которому по недавно введенной ч. 4 (преступление в условиях вооруженного конфликта) данной статьи грозит десятилетний срок. Сейчас же действия военных и спецслужб были названы следствием «своевременными».

Реагируя на ЧП, мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуски беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением БПЛА, «используемых по решениям органов государственной власти». «Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов»,— отметил мэр, пообещав нарушителям административную и уголовную ответственность. Аналогичные меры были введены в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих»,— заявил, в свою очередь, журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Николай Сергеев