«Русь» отсудили России

Как стало известно “Ъ”, суд по требованию прокуратуры отменил совершенную бывшими руководителями Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны» сделку, в результате которой в частных руках оказался реабилитационный центр «Русь» в Подмосковье. Санаторий по требованию суда подлежит возвращению в ОООИВА, а поскольку эта организация уже ликвидирована за махинации ее экс-лидеров, лечебные корпуса и 43 га земли на берегу Рузского водохранилища, скорее всего, будут национализированы. Именно этого и добивались ветераны-афганцы после того, как «Русь» осталась без финансирования из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Русь» в Подмосковье

Фото: rus-lihodeya.ru Санаторий «Русь» в Подмосковье

Фото: rus-lihodeya.ru

После разбирательства, длившегося без малого год, Рузский районный суд Московской области удовлетворил иск областной прокуратуры о признании недействительной совершенной в 2017 году сделки по безвозмездной передаче «Руси» от ОООИВА автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь"», зарегистрированной в Томске. Совершенную сделку суд признал ничтожной, а имущественные права сторон на недвижимость распорядился «вернуть в исходное состояние».

Мотивировочная часть судебного решения еще не опубликована, однако уже сейчас понятно, что воспользоваться своим правом ОООИВА не сможет — организация была ликвидирована по решению Верховного суда РФ еще в 2017 году после проведенной Минюстом проверки ее деятельности. Таким образом, санаторий сначала отойдет в распоряжение территориального управления Росимущества по Подмосковью, а затем, вероятно, будет включен в единую систему центров по реабилитации раненых участников СВО.

Напомним, санаторий «Русь» был построен для ЦК КПСС, потом находился в ведении администрации президента России, в 1992 году по распоряжению федерального правительства его передали Российскому фонду инвалидов войны в Афганистане, а после ликвидации фонда актив отошел к его правопреемнику ОООИВА.

Организации бесплатно достались почти 43 га земли в 80 км от МКАД на берегу Рузского водохранилища с санаторными корпусами на 370 пациентов, дамбой, трансформаторной подстанцией, очистными сооружениями, пляжем и даже собственным пожарным депо. «Русь» была переименована в Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Михаила Лиходея — известного ветерана-афганца, убитого уже в мирное время, и с момента передачи ее ветеранам содержалась за счет госбюджета. Например, в 2015 году ОООИВА выделили на реабилитацию инвалидов 136 млн руб., а еще через год — уже 161 млн руб.

В 2017 году проведенная Минюстом проверка установила, что большая часть этих средств расходовалась на содержание руководителей ОООИВА. По результатам проведенной проверки подмосковная полиция возбудила в отношении руководителей организации уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а сама она была ликвидирована Верховным судом России. Однако к моменту ликвидации выяснилось, что главный актив ветеранов-афганцев, санаторий «Русь», им уже не принадлежит.

Как оказалось, еще до начала проверки Минюста все 48 объектов санатория были выведены из ОООИВА и безвозмездно переданы томской АНО.

Обстоятельства этой сомнительной сделки и стала выяснять подмосковная прокуратура. Соответствующая проверка была начата после того, как лидеры ветеранских организаций обратились к руководству Генпрокуратуры, утверждая, что их же боевые товарищи и совершили хищение.

Как следовало из иска заместителя прокурора Подмосковья Александра Благодарова, в Рузский суд он обратился в интересах инвалидов и ветеранов боевых действий, которые «после захвата "Руси"» не могли пользоваться ею.

Прокурор попросил суд признать сделку с санаторием «мнимой» хотя бы потому, что ее участники не уведомили о ней Минюст, Минтруд и Росимущество, а при проведении проверки «спрятали все документы».

По версии надзора, руководители ОООИВА понимали, что по итогам проверки организация будет ликвидирована, а все ее имущество отойдет к государству, поэтому попытались «избежать наступления крайне невыгодных для них последствий». Реабилитационный центр воинов-интернационалистов в итоге перешел в собственность частной АНО, учредителями которой выступали председатель ОООИВА Андрей Чепурной, бывший гендиректор «Руси» Валей Сайфуллин, приговоренные к условным срокам за махинации, и ряд их сторонников. Их «Ветеран-Русь», как пояснял суду представитель надзора, не имел средств даже на содержание санатория, не говоря уже про реабилитацию инвалидов. В связи с этим все занимавшиеся воинами-афганцами врачи и специалисты из «Руси» уволились, работавшая при санатории протезная мастерская была закрыта, а сам реабилитационный центр превратился в неоправданно дорогой дом отдыха.

Сергей Машкин