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Коммерсантъ FM
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Нейросети подтягиваются к диверсиям

Эксперты оценили старые и новые страхи россиян

Специальная военная операция (СВО) на Украине и сопутствующие ей события остаются основным источником страхов россиян, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного коммуникационной компанией КРОС. По данным исследования, в первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход спецоперации и гонения на украинскую церковь. При этом среди поводов для беспокойства появились «новинки», например опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно проведенному КРОС исследованию, наибольший страх в первом квартале 2023 года граждане испытывали из-за диверсий на территории РФ. Суммарный индекс тревожности, связанный с этой темой, составил 683,4 медиаюнга (применяемая КРОС единица воспроизводства тревоги).

Наибольший резонанс в СМИ и соцсетях вызвал рейд группы диверсантов в Брянскую область 2 марта, в результате которого погибли два мирных жителя, уточняют авторы доклада.

Кроме того, россиян тревожили регулярные атаки украинских беспилотников, в том числе в далеких от фронта регионах — в Тульской, Калужской и Московской областях, а также сообщения ФСБ о предотвращении терактов и задержании людей, причастных к их подготовке.

Напомним, эксперты ранжируют страхи россиян на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то эту тему авторы исследования относят к «псевдострахам».

Следом за диверсиями по суммарному индексу тревожности расположился ход специальной военной операции (634,6 медиаюнга).

Страхи, связанные с СВО, лидируют в рейтинге КРОС с момента ее начала в феврале прошлого года, а по итогам 2022-го спецоперация и вовсе стала основным источником тревожности россиян. Как отмечают авторы доклада, в первом квартале текущего года в СМИ и соцсетях появилась озабоченность сроками завершения СВО, а также затяжными позиционными боями в Артемовске (Бахмуте). «И для СМИ, и для соцмедиа одна из наиболее чувствительных тем — потери российских войск. В соцсетях высказываются различные версии и догадки о размере "реальных" потерь»,— говорится в исследовании.

Тройку основных страхов замыкает еще одна тема, непосредственно связанная с Украиной,— конфликт вокруг Киево-Печерской лавры и гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Согласно подсчетам КРОС, она набрала 136,7 медиаюнга, обогнав по суммарному индексу тревожности слухи о новой волне мобилизации (118,8), рост цен и падение уровня жизни (106,9), наступление нейросетей на человека (92,3), взрывы бытового газа (88,7), тяжелые случаи COVID-19 среди знаменитостей (78,8), деятельность «ЧВК Редан» (46,4), а также износ импортной техники и дефицит запчастей (39,8).

Авторы исследования констатируют, что страхи, связанные с притеснением УПЦ, в первом квартале регулярно подпитывались сообщениями о различных акциях, предпринимаемых украинскими властями и националистами: уголовные дела против священников и лишение их гражданства, обвинения в «пособничестве оккупантам», захваты храмов и призывы «физически устранить» УПЦ. «Кульминацией для СМИ и пользователей социальных сетей стал конфликт вокруг Киево-Печерской лавры, которая является одной из главных православных святынь Украины»,— говорится в докладе.

Стоит отметить, что по индексу приживаемости гонения на УПЦ оказались близки к «псевдострахам», поскольку в СМИ эту тему «раскручивали» гораздо активнее, чем обсуждали в соцсетях (соотношение соцмедиаиндекса к медиаиндексу составило 0,83). В лидерах по приживаемости в первом квартале 2023 года были слухи о новой волне мобилизации (7,7), наступление нейросетей на человека (3,1), диверсии на территории РФ (2,7), ход СВО (2), а также деятельность «ЧВК Редан» (1,7).

«Наиболее интересный итог первого квартала — это появление новых тревожностей, которые ранее вообще не фиксировались: "ЧВК Редан" и наступление нейросетей,— говорит директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.— И если в случае с первым можно говорить о том, что это скорее кратковременный всплеск, вызванный конкретным инфоповодом, то тревожность граждан в связи с наступлением нейросетей — это, вероятно, долгосрочный тренд, так как они и дальше будут активнее проникать в нашу жизнь.

Люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека».

Тревожности, связанные с СВО, по своей информационной насыщенности остаются преобладающими, продолжает господин Лебедев, и это видно по суммарному индексу. Однако во многом они уже стали «фоновыми» для граждан, указывает эксперт: «Они адаптировались к ним, и поэтому поводы для новых тревог зачастую дают достаточно высокую приживаемость».

Если не брать тему искусственного интеллекта, то наиболее тревожными для россиян остаются темы, которые затрагивают их личное благополучие и ближний круг, добавляет директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян: «Это объясняет и внимание к новостной повестке новых медиа (мобилизация), и тревогу в связи с ростом цен и рисками дефицита импорта (в первую очередь лекарств)». Примечательно, что автомобилисты смогли сделать свои «узкие» опасения общими: дефицит запасных частей беспокоит россиян вне зависимости от того, есть у них автомобиль или нет, резюмирует эксперт.

Андрей Прах

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