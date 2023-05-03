ФРС пощупала потолок

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам завершившегося в среду майского заседания повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, доведя ее уровень до 5–5,25%. Это повышение может стать последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики — в своем заявлении регулятор отказался от прежнего сигнала о необходимости дальнейшего повышения ставки. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора продолжить добиваться снижения инфляции в США и о том, что уровень ставки будет обсуждаться на каждом заседании. Сохранение жесткой политики ФРС уже оказало давление на сырьевые цены: рынки опасаются ослабления спроса из-за рисков ухудшения ситуации в мировой экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФРС по главе с Джеромом Пауэллом готовится выйти из длинного цикла повышения ставки

Фото: Jacquelyn Martin / AP ФРС по главе с Джеромом Пауэллом готовится выйти из длинного цикла повышения ставки

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду ожидаемо повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до диапазона 5–5,25%. Это максимум с 2006 года. Регулятор подошел к завершению цикла повышения ставки, начатого с околонулевого уровня в марте прошлого года. Этот цикл ужесточения политики стал самым решительным с 1980-х годов.

В своем заявлении ФРС сохранила формулировку о том, что инфляция находится на повышенном уровне, а также яснее указала, что ужесточение условий кредитования скажется на домохозяйствах и компаниях, приведет к снижению экономической активности, занятости и инфляции, но в «неопределенной» степени. При этом регулятор отказался от фразы о необходимости «некоторого» повышения ставки. Далее ФРС будет учитывать накопленный эффект повышения и лаг, с которым оно действует на экономику.

Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что ФРС остается приверженной достижению цели по инфляции в 2%. По его словам, предстоит «долгая дорога к снижению инфляции», но регулятор будет оценивать ситуацию по итогам каждого заседания.

Большинство участников рынка не ждет дальнейшего повышения ставки, точечный график с прогнозами участников комитета, который был опубликован в конце марта, предполагал рост ставки в этом году до 5–5,25% и разворот политики только в 2024-м.

Отметим, препятствием для снижения ставок станет в первую очередь высокая базовая инфляция. Показатель общей инфляции в марте замедлился до 5% в годовом выражении (к февралю прирост составил всего 0,1% против 0,4% и 0,5% в предыдущие два месяца). Вклад цен на продовольствие в рост инфляции в марте оказался нулевым, энергии — отрицательным.

При этом базовая инфляция за месяц выросла на 0,4% (основной рост вновь пришелся на услуги и жилье), в годовом же выражении показатель даже повысился по сравнению с февралем — с 5,5% до 5,6%. Прогноз ФРС предусматривает снижение базовой инфляции в этом году до 3,6% при росте экономики на 0,4% ВВП. Пока эта оценка выглядит хуже ожиданий рынка, данные по первому кварталу зафиксировали рост на 1,1% в годовом исчислении против ожидавшихся 2%. В то же время число открытых вакансий на рынке труда свидетельствует о признаках охлаждения на нем — ранее рост занятости и зарплат препятствовал выходу из цикла повышения ставки.

Инвесторы опасаются также усиления финансовых рисков (в начале недели было объявлено о закрытии First Republic Bank, основная часть его активов продана JPMorgan).

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен в очередном письме Конгрессу указала, что ведомство может исчерпать возможности для покрытия расходов правительства уже к началу июня, если законодатели не согласуют повышение потолка госдолга. По ее словам, промедление грозит «серьезными последствиями» для деловой активности страны.

Перспективы сохранения жесткой монетарной политики ФРС и ухудшения ситуации в экономике давят на сырьевые цены — стоимость нефти Brent в среду опускалась ниже $72 за баррель. Отметим, что российская нефть в апреле дорожала, по данным Минфина РФ, в минувшем месяце средняя стоимость Urals выросла до $58,3 за баррель. Такой рост цен произошел на фоне новостей о договоренностях некоторых стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 1,7 млн б/с (включая российское снижение добычи на 0,5 млн б/с).

Теперь же участники рынка опасаются снижения спроса на энергоносители в случае ухудшения ситуации в глобальной экономике.

В частности, апрельский PMI в китайской промышленности снизился до 49,2 пункта (значение ниже 50 пунктов указывает на замедление активности). «Если нефтяные цены закрепятся на текущих относительно низких уровнях, запас прочности рубля быстро иссякнет. Подешевевшая нефть приведет к заметному сокращению экспортной выручки и притока иностранной валюты на внутренний рынок»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что для рынков теперь важен вопрос, как скоро ФРС вернется к снижению ставок и произойдет ли это уже в 2023 году — по оценке эксперта, такой сценарий возможен в случае сильного замедления инфляции.

Татьяна Едовина