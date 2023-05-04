Дивиденды укрепили рубль

Биржевые курсы основных валют на российском рынке обновили месячный минимум. В частности, курс доллара вернулся к уровню 78 руб./$, евро — к 86,18 руб./€, юаня — к 11,27 руб./CNY. Этому способствует снижение спроса на валюту со стороны импортеров и спекулянтов, а также растущее ее предложение в рамках подготовки компаний к дивидендным платежам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В четверг курс доллара на биржевых торгах Московской биржи впервые за месяц опускался ниже 78 руб./$. В начале утренней сессии курс поднимался на 20 коп., до отметки 79,43, но уже через два часа вернулся к значению закрытия среды. Во время основной сессии снижение ускорилось, и последовательно были преодолены сначала уровень 79 руб./$, а затем и 78 руб./$. В 16:20 курс достиг отметки 77,61 руб./$, минимума с 3 апреля. По итогам торговой сессии курс составил 78,05 руб./$, что на 1,15 руб. ниже значений закрытия предыдущего дня и почти на 4 руб. ниже локального максимума, достигнутого в прошлый четверг. Курс евро снизился за день на 1,54 руб., до месячного минимума 86,18 руб./€, потеряв за пять торговых дней 4,5 руб. Юань потерял в цене за день 18 коп. и опустился до отметки 11,269 руб./CNY, что на 56 коп. ниже значений недельной давности.

При этом интенсивность торгов на этой неделе осталась повышенной, особенно в долларе США, что не свойственно началу месяца, когда продажи валютной выручки экспортерами минимальны. С начала мая объем операций с долларом с расчетом «завтра» составлял 100–120 млрд руб. ежедневно, тогда как в начале апреля был на уровне 80–96 млрд руб., а в марте и того меньше — 55–77 млрд руб.

120 миллиардов рублей достигал дневной объем торгов долларом с расчетами «завтра» на Мосбирже в начале мая 2023 года

Эксперты связывают падение курсов валют и повышенную активность в долларе США с сочетанием нескольких факторов. Во-первых, аналитики отмечают снижение спроса на валюту со стороны импортеров. Этому, как считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаил Шульгин, могло способствовать сильное ослабление рубля, реализованное в первой половине апреля, плюс сезонный эффект низкой активности в промежутке между майскими. По его мнению, снизиться мог спрос на валюту и со стороны спекулянтов, после того как властям удалось навести порядок с темпами оттока средств зарубежных компаний, получивших разрешение «на выход и на вывод средств».

Аномально высокие объемы торгов только в долларе США могут свидетельствовать о не совсем рыночном характере его предложения.

По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, это может быть подготовка компаний к дивидендным платежам, которые потребуют дополнительной конвертации валютной выручки. К началу мая советы директоров 30 компаний рекомендовали выплатить весной и летом этого года дивиденды на общую сумму 1,3 трлн руб.

Дополнительную поддержку рублю оказывают данные о сокращении спреда между российской нефтью Urals и североморским бенчмарком Brent. Во вторник Минфин сообщил о том, что средняя цена российской нефти в апреле составила $58,3 за баррель, что на 22,5% выше мартовских уровней. Это в сочетании со стабильно высоким экспортом нефти снижает риски недополучения бюджетом нефтяных доходов и позитивно сказывается на прогнозах перспектив экономики. В частности, ЦБ ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Это косвенно позитивный, хоть и фоновый аспект для рубля, считает Михаил Шульгин.

В сложившихся на рынке условиях аналитики не исключают дальнейшего снижения курса доллара США в России.

По мнению руководителя инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полины Хвойницкой, есть вероятность достижения до конца текущего месяца отметки в 76,5 руб./$, где пара консолидировалась в течение марта текущего года. Негативным фактором, по ее мнению, остается общее снижение аппетита к риску на мировых рынках, связанное с банковским кризисом в США и дальнейшим повышением долларовой ставки. Это негативно влияет на стоимость нефти, а значит, и на поступление валюты в страну, поясняет Михаил Шульгин, не исключая снижения курса доллара до 76–77 руб./$.

Виталий Гайдаев