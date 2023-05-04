Авторынок растет от низкой базы

Рынок легковых автомобилей в апреле продолжил тренд на восстановление, но объемы продаж все еще вдвое меньше докризисных. Даже с учетом параллельного импорта в РФ в апреле было реализовано 75,6 тыс. машин, тогда как до кризиса месячные объемы продаж были выше 100 тыс. На результаты рынка продолжает влиять ограниченное предложение: дилеры и аналитики констатируют, что продажи конкретных моделей во многом зависят от наличия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рынок легковых автомобилей в апреле вырос в 2,7 раза, до 75,6 тыс. штук, подсчитал «Автостат» на основе данных АО ППК. Причиной таких высоких темпов роста стала низкая база апреля 2022 года — тогда продажи практически прекратились на фоне приостановки поставок новых автомобилей иностранных марок и одновременного роста цен на имеющиеся склады. При этом к предыдущему месяцу продажи тоже выросли: так, в марте было реализовано 69,9 тыс. легковых автомобилей, в феврале — 56,1 тыс., в январе — 45,2 тыс.

Спрос на личный транспорт среди россиян остается по-прежнему высоким, а приобретение нового автомобиля расценивается в качестве инвестиций, говорит основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

«Ситуация на вторичном рынке России доказывает этот тезис: многие ликвидные машины с пробегом сейчас можно продать дороже, чем они покупались новыми»,— продолжает он.

«Если сравнивать с динамикой апреля прошлого года, то сейчас на рынке наблюдается заметное увеличение покупательской активности и интереса клиентов в целом»,— говорит директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Положительную динамику продаж он связывает в том числе с оптимизацией поставок через параллельный импорт.

«Автостат» в последние месяцы фиксировал рост доли автомобилей, ввезенных в обход официальных дистрибуторов. В январе на параллельный импорт приходилось 8%, а в марте уже 12%. Однако эти объемы все еще не так заметны в общих продажах.

Лидером продаж (18,3 тыс., по данным «Автостата») остается Lada Granta — единственный автомобиль бюджетного сегмента, представленный на рынке.

Сам АвтоВАЗ, который ориентируется на данные о продажах через дилерские центры (их концерны передают в АЕБ), указывает другую цифру — 19,9 тыс. В компании подчеркивают, что «это стало абсолютным рекордом продаж Granta с момента запуска модели в 2011 году».

Второй по популярности моделью в апреле, по оценке «Автостата», оказалась Geely Coolray (почти 4,2 тыс. машин), а следом идет Lada Niva Travel (3,8 тыс. машин).

Месяцем ранее Coolray занимал лишь четвертую строчку в топе, тогда как третьей по популярности был Haval Jolion, сейчас опустившийся на место Coolray с результатом 4,5 тыс. машин в апреле. Модели в топ-10 часто меняются, что, видимо, связано с доступностью. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что к настоящему моменту российский рынок покинули около 40 автомобильных брендов и пришли примерно десять новых, преимущественно китайских.

Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич называет рыночную ситуацию в апреле позитивной, но отмечает, что, «действительно, уровень продаж зависел в основном от объема предложения и в апреле на рынке ощущался небольшой дефицит автомобилей». Традиционного падения спроса в мае дилеры не видят. «Май начался довольно бодро, результаты первых дней месяца были на уровне апреля, в отличие от традиционного майского затишья»,— говорит господин Терлюкевич. «Спрос на новые автомобили в мае сохраняет тенденцию к росту, которую мы наблюдали в апреле»,— соглашается Ренат Тюктеев.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что потенциальная емкость авторынка РФ — 1,5 млн машин в год, но сохраняется дефицит предложения — как общего числа машин, так и моделей. Есть в том числе активный спрос со стороны поставщиков коммерческих услуг, которые не могут не обновлять парки: они переходят на марки из КНР. При этом за счет локального производства и ценового предложения Lada АвтоВАЗ продает все, что в целом может выпустить, продолжает аналитик. То есть результат действительно предопределен наличием машины, считает господин Беспалов, а поставки по параллельному импорту пока остаются эксклюзивными предложениями.

Ольга Никитина