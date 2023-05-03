Fan ID подвергся упрощению

Правительство РФ выполнило поручение Владимира Путин об упрощении процедуры получения Fan ID. Правда, корректировки в ней получились скорее косметическими. Процесс оформления карты болельщика, введение которой вызвало возмущение футбольных фанатов и привело к катастрофическому снижению посещаемости чемпионата России, станет легче лишь для детей, инвалидов и пенсионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольные болельщики проходят на стадион в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Футбольные болельщики проходят на стадион в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство РФ опубликовало изменения, внесенные в постановление от июня 2022 года, касающееся оформления так называемого Fan ID. Речь идет о, может быть, самой актуальной для отечественного футбола проблеме. Перед стартом нынешнего сезона вступил в силу закон, согласно которому допуск на спортивные соревнования осуществляется только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков.

Для приобретения карты болельщика необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги».

Полигоном для внедрения системы стал как раз футбольный чемпионат. В прошлогодней части первенства система идентификации болельщиков применялась лишь на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи (все города принимали игры чемпионата мира 2018 года, и тогдашний удачный опыт применения системы лежал в основе закона о Fan ID). После рестарта турнира, состоявшегося 3 марта, система распространилась на все стадионы Российской премьер-лиги.

Вскоре после этого, в конце марта, президент РФ Владимир Путин издал поручение, согласно которому правительство России совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» должны «принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков». Ответственными за исполнение были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Появление поручения в фанатской среде вызвало прилив воодушевления.

Дело в том, что объединения болельщиков подавляющего большинства клубов РПЛ, в том числе топовых, резко протестовали против Fan ID, угрожали бойкотом матчей и регулярно воплощали угрозы в жизнь.

А в этом году стало окончательно ясно, что именно новая система и отношение к ней со стороны «корневой» футбольной аудитории привели не просто к солидному, а катастрофическому снижению посещаемости чемпионата страны. Сторонники Fan ID в марте пытались объяснить его неудачными обстоятельствами, например, плохой погодой, но последующие события подтверждают, что она точно не при чем. В минувшие выходные состоялся 25-й тур чемпионата страны, в котором было сыграно несколько важных с турнирной точки зрения матчей. Средняя посещаемость встреч в его рамках составила 6918 человек. Это мизерная цифра на фоне допандемийных показателей (на излете предыдущего десятилетия игры первенства в среднем посещали около 17 тыс. человек). Чуть меньше было только в четырех турах после возобновления текущего сезона.

Между тем корректировки, внесенные в закон правительством РФ, вряд ли решат проблему. Они выглядят скорее косметическими.

Правительство упростило оформление карты болельщика лишь для трех категорий граждан, указанных в президентском поручении и не являющихся основой традиционной футбольной аудитории,— «детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии». Начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей будет проходить удаленно, а «если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически». Сейчас, чтобы оформить карту болельщика ребенка, родитель должен обязательно посетить МФЦ.

Инвалиды, а также дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок. Сейчас, как указывает правительство, по такому же принципу «получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов». Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ «организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди».

Алексей Доспехов