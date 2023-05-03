Граждане отталкиваются от самокатов

Более трети российских граждан, проживающих в 366 населенных пунктах, выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов, доступных в их городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Больше всего сторонников запрета кикшеринга среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет и доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Наиболее нетерпимы к электросамокатам жители Уфы и Санкт-Петербурга – доля противников проката самокатов достигает там 44% и 42%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Опрос портала SuperJob проводился с 4 до 28 апреля 2023 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Исследователи интересовались мнением жителей 366 населенных пунктов, в которых есть сервисы аренды электросамокатов: стоит ли запретить их «в вашем населенном пункте»? Вопрос содержал отсылку к опыту Парижа, где с 1 сентября будут расторгнуты все договоры с кикшеринговыми компаниями.

37% российских респондентов сочли, что сервисы кикшеринга действительно следует запретить. Среди причин респонденты упоминали отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга. Чаще остальных за запрет сервисов выступают жители в возрасте 35–44 лет (41%) и доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц (43%). Среди мужчин и женщин число сторонников ограничения сервисов примерно одинаково.

По данным портала truesharing.ru, в 2022 году у 40 российских операторов кикшеринга насчитывалось 192 тыс. электросамокатов (рост на 67% за год), на которых было совершено 103,5 млн поездок (15,5 млн пользователей). Выручка компаний в пересчете на один самокат составила 69,2 тыс. руб. при средней стоимости минуты аренды в 7,3 руб. К 2025 году, по прогнозам портала, общий парк кикшеринговых сервисов в РФ достигнет 439 тыс. устройств.

Против запретов на сервисы кикшеринга высказались 34% опрошенных; затруднились с ответом 29% респондентов. При этом противников ограничений больше всего среди россиян моложе 34 лет (46%) и среди граждан с доходов свыше 80 тыс. руб. (37%). Чаще всего такие респонденты считают, что полностью запрещать сервисы не стоит, но следует отрегулировать правила движения, поясняют в SuperJob.

Отметим, ПДД с правилами для пользователей электросамокатов вступили в силу с 1 марта. Теперь такие технические устройства выделены в новую категорию «средства индивидуальной мобильности» (раньше их пользователи считались пешеходами). Для пользователей введены запрещающие знаки, ограничения по выезду на проезжую часть, а также установлен порог скорости в 25 км/ч, который действует в том числе на тротуарах, куда электросамокатам в определенных случаях разрешается выезжать. В Минтрансе сообщили, что новые ПДД будут скорректированы после анализа «правоприменительной практики». Замглавы департамента транспорта Алексей Митяев сообщил, что в Москве в этом сезоне создали ситуационный центр контроля за СИМ.

Наибольшее число сторонников запрета сервисов кикшеринга, судя по результатам опроса, живет в Уфе (44%) и Санкт-Петербурге (42%). Напомним, в 2021 году в Петербурге имела место серия ДТП, когда пользователи арендованных самокатов сбивали детей и скрывались с места происшествия (в одном случае 36-летний житель утопил электросамокат в реке, а затем перекрасил волосы для маскировки). После этого несколько профильных сервисов временно прекращали работу, а в их офисах прошли обыски. В Омске и Новосибирске за полный запрет сервисов аренды электросамокатов выступили 40% респондентов, в Твери — 39%.

Александр Воронов