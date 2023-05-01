Вадиму Евсееву дали «Факел» в руки

ФК «Факел» из Воронежа, который за пять туров до окончания чемпионата России по футболу занимает 14-е место, то есть находится в зоне стыковых матчей, решил поменять главного тренера. Задачу удержаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) он будет решать под руководством Вадима Евсеева, который сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова. Бывший защитник сборной России в свое время возглавлял пермский «Амкар» и «Уфу», а последние два сезона работал в ярославском «Шиннике», который год назад смог вывести из второй лиги в первый дивизион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Новый тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Информация о назначении Вадима Евсеева главным тренером «Факела» появилась на официальном сайте этого клуба в понедельник, на следующий день после того, как стало известно об отставке Дмитрия Пятибратова.

В сообщении отмечается, что в качестве футболиста «Спартака» и «Локомотива» Вадим Евсеев шесть раз выигрывал чемпионат России, четыре раза — Кубок страны и дважды — Суперкубок. Позже, работая главным тренером, он решал задачу сохранения места в РПЛ с «Амкаром» и «Уфой» через стыковые матчи, а в прошлом сезоне вывел в первый дивизион ярославский «Шинник».

В тренерской карьере Вадима Евсеева уже были определенные достижения, а его репутацию как кризисного менеджера вообще можно считать практически безупречной.

Напомним, что Дмитрий Пятибратов возглавлял «Факел» не с начала нынешнего сезона, а с сентября, когда этот клуб расторг контракт с Олегом Василенко. В настоящее время воронежская команда находится в турнирной таблице на 14-м месте, имея после 25 матчей 21 очко, одержав 3 победы и 12 раз сыграв вничью. Тем не менее отставку Дмитрия Пятибратова именно сейчас следует считать неожиданной. Дело в том, что в минувшую пятницу воронежцы сенсационно — со счетом 2:0 — обыграли в гостях московское «Динамо», которое в тот день отмечало свое 100-летие.

В настоящий момент ниже «Факела» в турнирной таблице располагаются «Химки» (17 очков) и «Торпедо» (13 очков), которым будет непросто избежать прямого вылета из РПЛ, а выше, также в зоне стыковых матчей,— «Нижний Новгород» (22 очка). Впрочем, и от «Крыльев Советов» (25 очков), которые занимают 12-е место, дающее возможность сохранить прописку в РПЛ, «Факел» отстает не очень сильно. В последних пяти турах ему предстоит сыграть в гостях с «Ростовом», дома — с прямым конкурентом «Нижним Новгородом», в Москве — с «Локомотивом», дома — с «Крыльями Советов», а в заключительном туре — в Санкт-Петербурге с «Зенитом», который к тому времени почти наверняка уже обеспечит себе чемпионство.

Отметим, что «Факел» стал уже четвертым клубом из «подвала» турнирной таблицы, в котором за последние недели поменялся главный тренер. К аналогичным мерам весной прибегали и «Торпедо», которое сейчас возглавляет испанец Жозеп Клотет, и «Химки», завершающие сезон под руководством Андрея Талалаева, и «Нижний Новгород», пытающийся удержаться в РПЛ вместе с Сергеем Юраном. В общей же сложности смены главных тренеров в клубах РПЛ в этом сезоне проходили уже 17 раз — по данным «Спорт-Экспресса», всего на 2 раза меньше своеобразного рекорда, установленного 9 лет назад.

Евгений Федяков