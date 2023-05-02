Взвейтесь фонтанами

2 мая президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников даже больше этого был впечатлен предстоящим открытием в городе двух фонтанов и двух бань. По крайней мере об этом доложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Беглов принимали мариупольские новостройки из Петербурга

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Александр Беглов принимали мариупольские новостройки из Петербурга

Фото: пресс-служба президента РФ

На одной стороне видео-конференц-связи были президент и губернатор Санкт-Петербурга, на другой — работники трамвайного депо №3, руководство города и республики и блокадники Ленинграда, которые, по словам Александра Беглова, сами захотели и смогли доехать до Мариуполя, чтобы принять участие в событии.

— Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее, 1 мая 1933 года и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью,— сообщил президент.

Пока трамвайные линии, как и все остальное в городе, не были растерзаны, как известно, бомбами и снарядами.

— Сегодня вводится в строй более 10 км пути,— пояснил Владимир Путин.— Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 км.

Без сомнения, жителей города должно обнадежить и это. Сам вид трамвая, едущего по рельсам, должен, скорее всего, поднять настроение людям. Хорошо бы еще им было куда ехать, то есть с работы, например, домой, но для подавляющего большинства это дело, надо полагать, пока что будущего.

Владимир Путин отметил, что проект реализуется благодаря поддержке Санкт-Петербурга, и губернатор города, кстати, оказался за одним столом с президентом (строго говоря, столик, за которым сидел Александр Беглов, был приставной, но это не имело решающего значения).

— 26 объектов мы завершили, 44 — уже завершаем, и 70 проектов у нас находятся в стадии разработок,— рассказал Александр Беглов.

В этом рассказе фигурировали, справедливости ради, три построенные школы, три детских сада и 1,8 тыс. мариупольских школьников:

— По вашему приглашению они посетили наш знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». В этом году мы планируем пригласить 2,5 тыс. мариупольцев, и тоже пригласим их по вашему приглашению на «Алые паруса»,— добавил Александр Беглов, собственно говоря, приглашая приглашенных принять приглашения.

Губернатор не стал скрывать остальных своих побед:

— Хотел бы отметить, что был очень важный вопрос — это введение жилых домов: восемь многоквартирных больших жилых домов мы ввели, четыре общежития. Впервые за много лет заработали лифты, которые мы поставили из Санкт-Петербурга, и детишки даже радовались и ездили кататься на этих лифтах. Они хорошие, надежные, поэтому пусть катаются и дальше,— разрешил господин Беглов.

Он коснулся сложной темы:

— Также по вашему поручению мы приступили к реконструкции драматического театра. Вы были там, видели его. Нацисты взорвали его, мы разобрали завалы и практически приступили к работам.

Губернатор не сказал, что же там увидели. А было бы хорошо, многие до сих пор ждут этого. Ведь если ничего, то это тот случай, когда ничего — лучше чем что бы то ни было. Но, видно, это был не тот случай. Все-таки сегодня был праздничный день.

— Очень важно, вы говорили, уделять внимание общественным пространствам,— говорил губернатор.— Мы восстановили два парка: парк 50-летия Победы, городской сад, Владимир Владимирович, о чем вы говорили, это построили два новых фонтана: один большой — светомузыка, а другой, ваш подарок детишкам,— это шутиха, как у нас в Петергофе построен!

И вот про это лучше бы не надо. Фонтан со светомузыкой в разрушенном городе, так же как и шутиху, жители до сих пор могут принять за демаскировку, а не надо бы.

— И конечно же, один из подарков, который мы сделали,— это памятник Александру Невскому. Мариупольцы очень любят приходить к этому памятнику, он наш защитник,— с теплом в голосе произнес Александр Беглов.

Хотелось бы, чтобы были защитники и посерьезней. Но эти приходят сами.

— В указанные сроки мы восстановили филармонию, наши строители, вы в ней были. Получилось хорошо, с хорошим качеством! — продолжил Александр Беглов.

— Закончили? — с сомнением переспросил господин Путин.

— Да, полностью завершили. Вы там были, видели,— подсказал президенту губернатор.

Александр Беглов понимал, что Владимир Путин не может помнить все места, где побывал, и по-доброму пояснил, что там, в филармонии, ступала нога президента.

— Практически немножко оставалось,— президенту, очевидно, не понравилась уготованная ему губернатором роль.

Он дал понять, что и сам может все вспомнить. Даже то, что не до конца все сделали.

— Там чуть-чуть оставалось,— сразу согласился Александр Беглов,— но это уже в результате эксплуатации приведут все в порядок!

Это уже не дело Петербурга, дал он понять. Не царское то есть дело.

Губернатор перечислил, над чем работает:

— Инфекционно-педиатрические отделения, спортивный комплекс с бассейном «Нептун» — полуразрушенный, вы тоже его видели... Стадион «Азовец»... Дворец культуры металлургов — просили жители... Сквер Куинджи с фонтанами — он тоже находится в плохом состоянии... Детский развлекательный комплекс — для детишек надо тоже создавать соответствующую инфраструктуру... Кинотеатр, о чем вы говорили, Владимир Владимирович...

На самом деле это стало просто впечатлять.

И только «Азовсталь», похоже, не подлежит.

А вот и мариупольский хит:

— Два банных оздоровительных комплекса! — сообщил Александр Беглов.— Вы говорили, что нужно мыть.

Людей, он имел в виду.

— Там очень много частного сектора,— подтвердил губернатор.— Ни одной бани на сегодняшний день нет.

Все должно быть так, словно ничего и не было. И в этом смысле беспроигрышно смотрится история с зоопарком:

— Владимир Владимирович, вы знаете, что во время блокады ленинградцы сохранили свой зоопарк и сохранили животных. Вот так и мариупольцы сохранили свой зоопарк и подкармливали животных.

Александр Беглов сравнил истории блокады Ленинграда и взятия Мариуполя, и у него были, очевидно, основания.

— Мы сегодня дружим двумя зоопарками,— добавил он,— а наши ленинградские строители взяли шефство над мариупольским зоопарком.

На этом необходимо было закончить.

Губернатор, впрочем, продолжил, поэтому закончу я.

Или нет, продолжу. Потому что позже врио главы ДНР Денис Пушилин попросил принять «двух тигренков, которые успели родиться в освобожденном Мариуполе», в дар Санкт-Петербургу.

Выступили ветераны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирных трамваестроителей охраняли по законам военного времени

Фото: Александр Сухов / РИА Новости Мирных трамваестроителей охраняли по законам военного времени

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Валентин Кузьминский рассказал, что работает в Первом трамвайном парке Санкт-Петербурга кондуктором.

— У нас остановились в блокаду трамваи,— сказал он.— Я ходил мимо одного трамвая, этот трамвай потом описал глава Ленинградского трамвайно-троллейбусного управления Михаил Хрисанфович Сорока.

И Валентин Кузьминский, видимо, долго ходил мимо этого застывшего трамвая. Не один день, а скорее, не один месяц или даже год. Его и вспоминает сразу, когда при нем говорят о блокаде. И до сих пор работает кондуктором. И все это не укладывается в голове.

— Потом в конце концов этот трамвай оживили, и он стал двигаться. Сейчас мы присутствуем, должны увидеть, как начали двигаться трамваи, которые тоже были как бы в заточении, в онемении, чтобы жители были довольны, чтобы трамвайные линии развивались и чтобы все были довольны,— пояснил старик.

Елена Тихомирова, тоже блокадница, наговорила правды:

— Мы приехали сюда, конечно, позволило нам здоровье... Потому что нас не пускали какое-то время... Но мы с удовольствием посмотрели, как изменился город. Конечно, на нас произвело страшное впечатление... Все эти наши блокадные дни вспоминаются.

Кто-то же должен был это сказать.

И, честное слово, стало проще все это слушать.

— Так же, как наш город был разрушен, точно так же здесь такая же идет разруха,— продолжила блокадница.

Все-таки не зря их сюда привезли. Точно не зря.

— Просто удивляешься,— говорила она,— до какой степени могли дойти эти люди, чтобы так разбить город.

Каких людей она имела в виду. Всех, кто воевал здесь? Или только одну сторону? Тех, про кого вице-премьер Хуснуллин говорил, что по разрушениям видно же, с какой стороны летели разрушающие город снаряды. (А с какой — не разрушающие.) Да, видимо, их.

— Но мы очень рады, что город восстанавливается и что по-настоящему делается здесь! Мы уже побывали на открытии даже спортивного комплекса университета. Это очень интересно! — закончила Елена Тихомирова за здравие.— Я считаю, что запуск трамвая — это будет то, что нужно этому городу! Будет восстановлен завод, будут руки, которые дальше работать будут. Город будет работать, город будет жить, поэтому ему нужны, конечно, средства передвижения, и как можно больше!.. Звук трамвая, который был у нас во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь.

И тоже ведь права.

Марата Хуснуллина Владимир Путин после его жизнеутверждающего рассказа о будущем Мариуполя попросил рассказать о контрольно-пропускном пункте «Гуково», через который он сам проехал и удивился его, по сути, отсутствию.

— Там, где я проезжал, точно нужна работа по расширению, по улучшению «Гуково» на Луганск,— сказал господин Путин.— Но я знаю, что и на других переходах много проблем.

— Все переходы, включая тот, который вы назвали, взяли в дополнительную работу, уже приступили к строительству дорог... В этом году эти переходы к сентябрю дополнительно расширим...— заверил вице-премьер.— Еще плюсом шесть переходов взяли в расширение по вашему поручению!

Впрочем, по сведениям “Ъ”, дорога, по которой провезли верховного главнокомандующего через КПП «Гуково», была выбрана в целях безопасности. По ней вообще-то не ездят, поэтому ее, по сути, и не было. А движение транспорта по обычным дорогам на КПП «Гуково» на время движения Владимира Путина остановили.

Но зато теперь везде, будем верить, теперь еще и расширят.

— По трамваям все здесь особо символично,— рассказал глава ДНР Денис Пушилин.— Как только появилась возможность попасть в Мариуполь, мы увидели масштабность разрушения, и вот как раз перед глазами стоит как раз на рельсах поврежденный снарядами трамвай, и в этом, наверное, был весь облик израненного города.

Да, и здесь, значит, был свой остановившийся трамвай.

— И вот не прошло и года,— продолжал глава ДНР,— и мы видим другой совершенно Мариуполь! И это можно было оценить только в динамике. Мариуполь, по сути, является продолжением Северной столицы... Исходя из того внимания, которое уделяется Санкт-Петербургом...

И все-таки не дай бог.

Андрей Колесников