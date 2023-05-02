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Коммерсантъ FM
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Над программистами возводят потолок

Разработчикам ПО ограничат рост цен

Как стало известно “Ъ”, Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год. То есть для 2022 года потолок роста составил бы почти 27%. На ограничениях настаивали крупные потребители ПО, которые уже вложились в зарубежные решения и не готовы переплачивать за российские. Формально разработчики поддерживают инициативу. Но в неофициальных разговорах резко критикуют ее и предупреждают, что ценовой потолок замедлит выпуск новых продуктов.

Под давлением государства разработчикам софта придется добровольно удерживать цены не выше потолка — впрочем, далеко не самого низкого

Под давлением государства разработчикам софта придется добровольно удерживать цены не выше потолка — впрочем, далеко не самого низкого

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Под давлением государства разработчикам софта придется добровольно удерживать цены не выше потолка — впрочем, далеко не самого низкого

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом «Ценовой хартии социально-ответственного IT-бизнеса», которую разрабатывают Минцифры и крупные софтверные ассоциации — «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие. По словам собеседников “Ъ” на рынке, документ планируется подписать на форуме «Цифровая индустрия промышленной России 2023» в конце мая.

Из хартии следует, что в условиях «стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета» российские разработчики софта будут добровольно ограничивать рост цен на свои продукты.

Максимальный порог установят по следующей формуле: цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%.

В 2022 году индекс составил 111,94%, то есть реальный ценовой потолок для разработчиков ПО был бы на уровне почти 27%. По итогам первого квартала 2023 года индекс составил 108,62%, то есть ценовой потолок мог достигнуть 23,62%. Прогноз ЦБ от 28 апреля предполагает индекс по итогам 2023 года на уровне 104,5–106,5%, то есть потолок может составить 19,5–21,5%. Хартия, согласно проекту документа, будет действовать до 2028 года, но «в случае изменения внешнеполитических и экономических условий срок действия может быть пересмотрен».

О том, что цены на софт планируется ограничить через саморегулирование, Минцифры заявило 17 апреля в своем Telegram-канале. Крупные потребители софта в конце марта говорили, что цены на российское ПО выросли за год на 30–50%. Сами разработчики отчитывались о кратном росте выручки. Так, у вендоров российских ОС по итогам 2022 года она увеличилась в два-три раза (см. “Ъ” от 30 марта и от 20 января).

В министерстве «рассчитывают на принципы саморегулирования рынка», признавая, впрочем, что формально «не имеют полномочий для регулирования ценовой политики вендоров». В АПКИТ и «Отечественном софте» отказались от комментариев, в «Руссофт» не ответили “Ъ”.

В официальных комментариях участники рынка идею в целом поддерживают. «В текущих условиях ограничение цен уместно в разумных пределах, а проект хартии содержит взвешенный подход»,— говорит гендиректор «Ред Софт» Максим Анисимов. В краткосрочной перспективе предложенный подход «поможет соблюсти баланс покупательской способности бизнесов и прибыли вендоров», добавляет директор по маркетингу и коммуникациям «Ракеты» Дарья Зубрицкая. Однако, уточняет она, срок до 2028 года выглядит избыточным: «Строгое регулирование рынка может помочь на этапе становления основных игроков и продвижения продуктов, после чего стоит вернуться к рыночным механизмам».

Уход западных вендоров в условиях нехватки зрелых аналогов их продуктов привел к повышенному спросу на готовые решения, при этом отдельные игроки на российском IT-рынке показали отличные финансовые результаты за счет не только увеличения количества проектов, но и повышения цен, говорит гендиректор Т1 Игорь Калганов: «Учитывая экономические сложности и уязвимое положение некоторых компаний, которые инвестировали в продукты западных вендоров и одномоментно остались без них, методы регулирования, в том числе ценовые, могут положительно сказаться на оздоровлении конкуренции среди российских IT-компаний».

Однако источники “Ъ” в отрасли инициативу резко критикуют, утверждая, что чиновники продвигают ее, «несмотря на протест рынка». «Крупные корпорации представляют повышение цен как общий тренд, хотя его нет, а есть единичные случаи роста цен из-за квазимонопольного положения поставщика на рынке»,— уверяет один из собеседников “Ъ”.

«На одном из совещаний разработчикам сказали, что в текущих условиях госкомпании не могут позволить себе слишком большие траты на софт, и им придется сдерживать цены»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. В ответ, уточняет он, ряд вендоров отметил, что при ценовом пороге развитие продуктов «если не остановится, то серьезно замедлится». Топ-менеджер одной из российских IT-компаний, знакомый с деталями совещания, рассказал, что те вендоры, на увеличение цен у которых продолжат жаловаться потребители, будут на короткий срок лишены статуса аккредитованной при Минцифры IT-компании: «Это необходимо, чтобы ФАС могла их проверить».

Никита Королев

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