По зову американского долга

У США есть месяц до достижения потолка госдолга, сообщила в понедельник глава Минфина Джанет Йеллен. Если до этого времени демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации Джо Байдена не удастся урегулировать вопрос, США будет грозить национальный дефолт, который ударит по всей мировой экономике. Пока обе стороны конфликта идти на компромиссы не готовы и перекладывают вину друг на друга. Правда некоторые подвижки есть: Джо Байден впервые с января согласился обсудить с лидерами Конгресса пути выхода из кризиса. Встреча должна состояться 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина США Джанет Йеллен

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Глава Минфина США Джанет Йеллен

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В понедельник глава американского Минфина Джанет Йеллен направила спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти письмо (.pdf), в котором заявила: до достижения потолка государственного долга США остался всего месяц. «В моем предыдущем письме от 13 января я указала, что к началу июня наличные средства и экстренные меры, вероятнее всего, не будут исчерпаны. Однако после анализа последних поступлений налогов в федеральный бюджет мы пришли к выводу: если Конгресс не увеличит или не приостановит действие порога государственного долга до этого времени, то мы не сможем продолжать удовлетворять все обязательства правительства к началу июня, а возможно и к 1 июня»,— отметила она.

Таким образом, у американских законодателей остается совсем мало времени для согласования механизма сделки по поднятию потолка госдолга.

«Время тратится впустую. Давайте разберемся с этим»,— цитирует призыв сенатора-демократа Джона Тестера издание The Hill.

Другой демократ из Палаты представителей Брендан Бойл в понедельник заявил, что ситуация с долгом должна стать «тревожным звонком» для республиканского лидера. Парламентарий добавил, что «наибольшую угрозу экономике страны и благополучию американских семей представляют спикер Маккарти и его союзники по MAGA (аббревиатура от слогана кампании экс-президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».— “Ъ”)».

Республиканцы тем временем с обвинениями не согласны, утверждая: во всем виноваты не они, а демократы и сам Джо Байден. В понедельник консерваторы настаивали на том, что как раз они над решением проблемы работают давно и успешно, и даже согласовали кризисные меры в нижней палате несколько дней назад. Так, сенатор-республиканец Джон Корнин, которого цитирует The Hill, призвал Джо Байдена наконец «встать с дивана и поговорить со спикером Маккарти и что-то придумать».

За прямые переговоры между Джо Байденом и Кевином Маккарти высказался в понедельник и лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл. При этом в ходе общения с журналистами он заявил, что на этот раз не будет предлагать свой план спасения.

Господин Макконнелл, у которого за плечами не одни успешные переговоры по предотвращению дефолтов, просто умыл руки. Он уверен, что ни одно согласованное в Сенате предложение по этому вопросу не пройдет в Палате представителей и он тут бессилен.

Поэтому, по словам Митча Макконнелла, Джо Байден и Кевин Маккарти должны договориться между собой о лимите долга, и «президент знает, как это сделать».

Вопрос поднятия потолка госдолга стал одним из центральных пунктов в переговорах Кевина Маккарти с представителями правого крыла партии в начале января. Они настаивали на сделке с Джо Байденом, которая бы предусматривала сокращение бюджета в обмен на согласие на увеличение лимита долга. Только в случае гарантий от господина Маккарти правые консерваторы были готовы поддержать его в ходе голосования на должность спикера Палаты представителей. Без их голосов получить пост он бы не смог.

Детали законопроекта консерваторы долго не могли согласовать. В том числе и это давало Джо Байдену повод отказываться от переговоров со спикером — президент утверждал, что обсуждать просто нечего. Лишь 26 апреля нижняя палата проголосовала за однопартийный республиканский «Законопроект о лимите, экономии и росте», который допускает поднятие потолка госдолга Соединенных Штатов на $1,5 трлн. По расчетам консерваторов, этих средств хватит до конца марта 2024 года, далее законодатели снова должны встретиться, чтобы обсудить эту же тему. Таким образом, республиканцы намереваются развернуть крайне сложные баталии с администрацией Байдена в разгар выборного года.

В законопроекте они предлагают значительно сократить внутренние программы и намерены заметно сэкономить на финансировании Пентагона, вернув его траты на уровень 2022 года и ограничив рост расходов до 1% на последующие годы. По оценке Бюджетного управления Конгресса (текст опубликован вместе с законопроектом), такой подход мог бы сократить дефицит государственного бюджета на $4,8 трлн в течение десяти последующих лет. В рамках 300-страничного законопроекта Республиканская партия также хочет заблокировать план Джо Байдена по списанию студенческих кредитов, отменить льготное финансирование и налогообложение зеленой энергетики. А вот новые проекты в области бурения нефтяных скважин, согласно плану, будут ускорены.

Голосование по документу прошло по партийным линиям: 217 республиканцев выступили «за», 215 демократов — «против».

Утверждение плана в нижней палате стало настоящим успехом для ее спикера Кевина Маккарти, которому многие политологи прогнозировали провал среди республиканцев старой закалки, для них некоторые указанные меры, например, сокращение финансирования Пентагона, были неприемлемыми. Но лидеру консерваторов все же удалось сплотить большинство в своей партии, и теперь законопроект передан в контролируемый демократами Сенат.

Лидер сенатского большинства в верхней палате Чак Шумер ранее, комментируя озвученные республиканцами, а потом и воплощенные в законопроекте пункты, называл их «ужасной идеей». Поэтому вряд ли стоит ожидать, что он изменил свое мнение.

Навстречу республиканцам не хочет идти и президент США Джо Байден. Его администрация не раз отказывалась от переговоров по уже согласованному бюджету в обмен на поднятие потолка госдолга. Выступая 1 мая перед представителями малого бизнеса, американский лидер в очередной раз повторил, что увеличение лимита внешних заимствований должно произойти без «безрассудного захвата в заложники (американской экономики.— “Ъ”) некоторыми республиканцами MAGA в Конгрессе».

И даже вечером в понедельник, по данным Politico, когда Минфин США опубликовал текст обращения к Кевину Маккарти, Белый дом оставался непреклонным. Издание ссылалось на источники в администрации, утверждая: там не намерены позволить оппозиции использовать потолок долга как рычаг давления на них.

Однако некоторые подвижки все-таки произошли: если несколько дней назад Джо Байден заявлял, что вести переговоры со спикером палаты по вопросу госдолга он не намерен в принципе, то теперь телеканал NBC News сообщил: президент все же планирует обсудить с четырьмя лидерами Конгресса этот вопрос. По словам неназванного чиновника Белого дома и источников телеканала на Капитолийском холме, американский лидер уже созвонился с партийными лидерами обеих палат и пригласил их на встречу. Она, как ожидается, состоится 9 мая.

Екатерина Мур, Вашингтон