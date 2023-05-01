Новостройки привлекли покупателей

Оживление спроса на новостройки благодаря постепенной адаптации рынка, возвращению части покупателей и их интересу к семейной ипотеке пока не привело к выраженному росту цен. Средняя стоимость жилья на крупнейших региональных рынках в месячном выражении продолжает стагнировать, а годовая динамика минимальная за последние пять лет. Это во многом объясняется ростом экспозиции за счет готовности застройщиков выводить новое предложение. Новинки на рынке появляются по сниженным ценам, а дисконты остаются основным инструментом стимулирования продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце апреля составила 141,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,5% относительно значения марта. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». Согласно подсчетам «Этажей», в России в целом первичное жилье сейчас стоит 118,9 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц это значение выросло на 0,25%, а за год — на 2,44%. Последнюю цифру аналитики называют рекордно низкой за последние пять лет.

Средняя цена квартиры в новостройке в стране, по подсчетам «Авито Недвижимости», сейчас составляет около 6 млн руб.

Относительно предыдущего месяца в компании заметили рост на 2,5%, относительно аналогичного периода прошлого года — снижение на 0,9%.

Наиболее выраженный рост заявленной стоимости первичной недвижимости, по данным «Циан.Аналитики», за месяц произошел в Уфе: показатель увеличился на 3,8%, до 112,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В Ростове-на-Дону аналогичная динамика составила 3,1%, до 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» заметили такой же рост стоимости новостроек в Краснодаре — до 93,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Тюмени, по подсчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек сократилась на 0,4%, до 108,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Циан.Аналитике» заметили снижение средней стоимости предложения в Воронеже на 1,3%, до 97,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», средняя стоимость новостроек сейчас составляет 321,9 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 1,8%, за год — на 2%. Средняя цена лота составляет 13,8 млн руб., указывают в «Авито Недвижимости». Это всего на 1,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге средняя стоимость первичного жилья сейчас составляет 228,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 1,1% ниже значения марта и на 3,3% — апреля прошлого года, отмечают в «Циан.Аналитике».

Совокупный объем экспозиции первичного жилья продолжает увеличиваться. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов указывает, что сейчас на площадке экспонируется 317 тыс. объявлений. За месяц показатель вырос на 9%, а за год — на 73%. Заметив увеличение числа сделок в первом квартале, застройщики нарастили активность по выводу нового предложения, констатирует эксперт. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев не приводит конкретных цифр, но отмечает, что за месяц объем предложения вырос на 21,6%, а за год — на 77%.

Исходя из активности пользователей, господин Попов рассчитывает, что итоги апреля по спросу на первичном рынке окажутся достаточно позитивными. Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев замечает, что активность оказалась выше пессимистичных ожиданий за счет роста интереса к семейной ипотеке.

«Рынок сейчас достаточно стабилен, активность покупателей высокая»,— говорит эксперт. Прирост предложения господин Зайцев не считает критичным, рассчитывая как раз на постепенное восстановление рынка.

Сергей Зайцев прогнозирует, что устойчивый спрос на новостройки будет сохраняться, а средняя стоимость новостроек удержит занятые позиции. «На рынок постепенно возвращаются покупатели, откладывавшие покупку в ожидании снижения цен, сейчас они понимают, что обвала не будет»,— рассуждает он. Алексей Попов говорит о постепенной адаптации рынка: это заметно как в первичном, так и во вторичном сегменте, где прекратилось снижение цен. «В условиях, когда многим сделкам на "первичке" предшествует продажа квартиры на "вторичке", это возвращает на рынок тех, кто раньше откладывал сделку, опасаясь продешевить при продаже своего готового жилья»,— поясняет он. Но на средние цены на рынке, по словам эксперта, влияют стоимость новинок и активность застройщиков по предоставлению прямых скидок. Новые корпуса, по словам господина Попова, сейчас выводятся на более низких ценовых уровнях, а дисконты остаются одним из ключевых драйверов продаж.

Александра Мерцалова