Надрыв дипломатических отношений

Москва пригрозила «жесткой реакцией и последствиями для польских властей и интересов Польши в России» в связи с выселением школы при посольстве РФ в Варшаве из занимаемого ею здания. Его «захват» или, как выражается польская сторона, «изъятие» может довести страны до разрыва дипломатических отношений. И хотя в МИД РФ признают, что такой сценарий был бы не в интересах российских граждан, исключать подобного поворота нельзя. Судя по всему, на крайние меры Москва пока не пойдет, однако дипломатическая война будет набирать обороты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром 29 апреля к зданию средней школы при посольстве РФ в Варшаве прибыли судебные приставы в сопровождении полицейских. Представители польских властей сломали входные ворота и вошли в здание

Фото: Albert Zawada / EPA-EFE / Vostock Photo Утром 29 апреля к зданию средней школы при посольстве РФ в Варшаве прибыли судебные приставы в сопровождении полицейских. Представители польских властей сломали входные ворота и вошли в здание

Фото: Albert Zawada / EPA-EFE / Vostock Photo

Операция «Изъятие»

Специальное заявление МИД РФ «в связи с захватом школы» при посольстве России в Варшаве было сделано в субботу, 29 апреля. «Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей»,— заявили в ведомстве.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова 30 апреля в эфире телеканала «Россия 1» предупредила, что Москва готовит «очень жесткий» ответ.

Незадолго до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что не видит «смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей». «Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов»,— заявил экс-президент.

Госпожа Захарова в телеэфире отметила, что Россия действительно может пойти на крайний шаг, однако первыми от этого пострадают граждане РФ, «которые там живут, работают, у которых есть семьи». Кроме того, помощь нужна и соотечественникам, попадающим в Польшу с территории Украины. К тому же российские дипломаты занимаются сохранением советских памятников в республике, а также «существует огромное количество всего, чем нужно заниматься». «Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и, самое главное, мы имеем на это право. Они действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: "Да что там вообще наши делают?"»,— заявила официальный представитель МИДа.

То, что российская сторона называет захватом, а польская — «изъятием» или «исполнительным производством в отношении объекта недвижимости», происходило действительно скандально.

Утром 29 апреля к зданию средней школы при посольстве РФ на улице Келецкая, 45 прибыли судебные приставы в сопровождении полицейских. Как рассказал ТАСС советник—посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш, представители польских властей сломали входные ворота и вошли в здание. В тот момент в школе находилось 29 человек, включая учеников. Россиянам дали время до 18:00, чтобы покинуть территорию. Школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели. «Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день»,— написал в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В МИД Польши не скрывали, что городские власти действовали «с полного согласия» министерства. Применять же силу, по словам польских властей, пришлось из-за отказа российской стороны «открывать ворота и двери».

«Нам пришлось вызвать слесаря, который использовал инструменты, чтобы добраться до здания. Слесарь также помог взломать входную дверь... Проживавшие на территории россияне покинули здание добровольно»,— заявил вице-мэр Варшавы Томаш Братек.

Когда все закончилось, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, лично добивавшийся выселения школы, написал в соцсетях: «Выражаю благодарность судебным приставам, сотрудникам охраны и офицерам за помощь в оперативном изъятии объекта». Градоначальник заявил, что «объект не имел никакого дипломатического статуса — на него не распространялся иммунитет», теперь же он «передается законному владельцу — Государственному казначейству».

Для российских дипломатов выселение школы не стало неожиданностью. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подтвердил, что служба судебных приставов еще некоторое время назад потребовала освободить здание и передать его городу до 29 апреля. Предвидя такой поворот, в дипмиссии заранее подготовили для учеников новые помещения, которые, по словам посла, не столь же «благоустроенные и приспособленные для школьных нужд». Так или иначе, после 10 мая занятия возобновятся.

По данным сайта школы, начальное образование в ней получают 44 ученика, основное общее — 62, среднее общее — 17. «Это красивая, просторная школа в престижном районе Варшавы. Там есть все, что нужно: хорошая библиотека, спортзал,— подтвердил “Ъ” один из родителей, чьи дети не так давно закончили учебное заведение.— Учителя жили прямо там, в отдельном блоке на территории комплекса. Кстати, в школе учились дети не только дипломатов из России, но и многих других стран, причем не только СНГ. Раньше даже поляки учились».

По словам господина Тшасковского, мэрия собирается и дальше использовать здание «в образовательных целях».

Продолжение следует

Примечательно, что в польских СМИ о событиях на Келецкой сообщали как о рутинном факте. Польские чиновники ссылаются на решение окружного суда Варшавы еще от 18 января 2016 года, который потребовал от россиян освободить несколько объектов, включая школу, а заодно выплатить более 31 млн злотых с процентами «за незаконное занятие здания».

Дипломатический спор между Москвой и Варшавой по поводу правового статуса российской собственности тянется не одно десятилетие.

В прошлом году МИД Польши сообщил в ответ на запрос портала Onet.pl, что «в настоящее время РФ безвозмездно пользуется 11 объектами недвижимости, которые были переданы ей по договорам между Польской Народной Республикой (ПНР) и СССР».

Официальная Варшава утверждает, что «только в отношении некоторых из них Россия имеет право собственности», а часть объектов используется без действующих договоров. Власти Польши утверждают, что РФ «годами уклоняется от уплаты причитающейся арендной платы, а также от возврата (помещений.— “Ъ”) на основании вступивших в законную силу судебных решений». Москва эти решения называет незаконными.

Эксперты обращают внимание, что спор оставался вялотекущим до ввода российских войск на территорию Украины в 2022 году. Именно тогда Польша форсировала процесс, заодно заморозив в марте счета посольства и торгпредства РФ.

Первым делом варшавская мэрия забрала 11 апреля 2022 года жилой комплекс на улице Яна III Собеского — в соответствии с тем же судебным решением от 2016 года. Он был построен в 1970-х годах для семей советских дипломатов и в последние годы стоял заброшенным, привлекая местных сталкеров. «Комплекс… считался одной из самых загадочных построек столицы. Две соединенные между собой многоэтажки обросли множеством городских легенд, варшавяне называли это здание “шпионским”»,— писал Onet.pl.

Затем, в ноябре 2022 года, Министерство климата и окружающей среды Польши сообщило об изъятии у посольства РФ базы отдыха «Скубянка» в лесничестве Яблонна под Варшавой за неуплату аренды. Посол Сергей Андреев тогда объяснял, что посольство перестало платить за аренду (12 тыс. злотых в месяц) не по своей вине, а из-за заморозки счетов.

Теперь очередь дошла и до посольской школы, которая располагается в непосредственной близости от прокуратуры и от Министерства обороны Польши. Кстати, именно с военным ведомством связана сама история школы. «Ее организовал маршал и министр обороны Польши Константин Рокоссовский, когда в начале 1950-х туда по просьбе главы ПНР Болеслава Берута были направлены 300 советских военных советников,— рассказала “Ъ” правнучка маршала Ариадна Рокоссовская.— Рокоссовский выбивал для Варшавы самое современное вооружение в Советском Союзе, но в Польше не было военных специалистов, которые могли бы его обслуживать, их предстояло обучать. Рокоссовский понимал, что советники приедут с семьями, с детьми, им нужно будет где-то учиться. Поэтому рядом с Минобороны была устроена школа». В 1953 году она была передана в бессрочное пользование посольству СССР.

Польские власти ссылаются на то, что здание на Келецкой было национализировано и передано СССР в 1945 году, однако теперь оно подлежит изъятию в соответствии с законом о реституции собственности. Польские СМИ даже выяснили, что до войны это было частное владение, принадлежавшее оперному певцу Яну Кепуре. При этом Ян Кепура эмигрировал в США еще в 1938 году, а его потомки на здание не претендовали. Более того, в 2017 году польский Сенат сам ограничил все иски по реституции 30-летним сроком давности, поскольку к тому времени накопилось множество злоупотреблений, от которых пострадали десятки тысяч варшавян.

Эксперты полагают, что нынешнюю акцию вряд ли можно связывать с предвыборной кампанией, которая в ближайшее время стартует в Польше, поскольку «изъятие» школы поддержали все политические силы — как правящая партия «Право и справедливость» (контролирует МИД), так и ее оппоненты из «Гражданской коалиции» (в ней состоит мэр).

«Это именно политический жест, связанный со спецоперацией РФ, и он был рассчитан именно на бурную реакцию Москвы»,— считает собеседник “Ъ”, знакомый с расстановкой сил в Варшаве.

Как отмечают польские СМИ, «это еще не конец». «В Варшаве есть как минимум три здания, незаконно занятые РФ,— заявила депутат Сейма, член “Гражданской коалиции” Александра Гаевская.— Мы должны действовать безжалостно». И, вероятно, на каждый подобный шаг Москва будет отвечать контрмерами, поэтому дипломатическая война, видимо, на инциденте со школой не закончится.

Антонина Дроздова, Алексей Забродин