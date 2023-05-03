На Кавказ завезли новые модели

Участники прошедшего в среду в Минводах под руководством премьер-министра Михаила Мишустина заседания правкомиссии по развитию Северокавказского федерального округа (СКФО) оценивали эффективность нового подхода к повышению инвестиционной привлекательности этого макрорегиона на базе моделей экономического развития. Зафиксирована положительная динамика инвестиций — плюс 8% в 2022 году и снижение традиционно высокой на Кавказе безработицы до 10%. Меры по выводу бизнеса из тени при этом признаны недостаточными. Кроме того, по оценкам банков, необходимо расширение инструментов поддержки инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка (на заднем плане)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка (на заднем плане)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин в среду, 3 мая, посетил Минеральные Воды, где в рамках Кавказской инвестиционной выставки провел совещание с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию СКФО. На заседании подвели промежуточные итоги применения новых подходов к повышению инвестпривлекательности регионов.

Поясним: на аналогичном заседании в 2021 году прежняя госпрограмма развития СКФО была признана неэффективной: несмотря на существенные вливания центра, ключевые социально-экономические показатели макрорегиона оставались сильно ниже среднероссийских (см. «Ъ» от 15 июня 2021 года). После этого госпрограмма была переформатирована (см. «Ъ» от 11 октября 2021 года) — ключевым механизмом стали модели экономического развития, сформированные для каждого региона.

Как пояснил глава Минэкономики Максим Решетников, особенностью таких моделей стала привязка целевых показателей к конкретным проектам (сейчас речь идет о 90 проектах, из которых 12 завершены).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников (справа) и заместитель председателя правительства России Александр Новак (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников (справа) и заместитель председателя правительства России Александр Новак (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего, отметил Михаил Мишустин, реализация прорывных для СКФО проектов — речь идет прежде всего об агропромышленном комплексе и индустрии гостеприимства — привлекла 240 млрд руб. и способствовала созданию свыше 9 тыс. рабочих мест.

После смены подхода власти фиксируют улучшение показателей. По словам Михаила Мишустина, в 2022 году рост инвестиций в основной капитал составил около 8% в годовом выражении, почти на 4,5% выросла занятость, до 10% уменьшилась безработица (это самый низкий показатель с 2016 года, но он все еще существенно выше среднего по стране уровня в 3,5%). Фиксируется и рост промышленного производства (это связано и с эффектом низкой базы).

По словам Максима Решетникова, регионы округа недостаточно активно обращаются к предусмотренным правительством мерам поддержки.

Например, через реструктуризацию бюджетных кредитов они могут высвободить и направить на строительство инфраструктуры для реализации инвестпроектов около 38 млрд руб., но заявки поданы лишь на половину этого лимита. Банки с госучастием, по данным Минэкономики, за три года в два с половиной раза нарастили объем инвестиционного кредитования в округе. Сами представители банков на заседании говорили о необходимости расширения механизмов финансовой поддержки бизнеса на Северном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Слева направо: председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и министр экономического развития России Максим Решетников Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Автомобили на парковке Многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Слева направо: председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и министр экономического развития России Максим Решетников Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Автомобили на парковке Многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Инвестиционный потенциал макрорегиона, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, оценивается в 1,8 трлн руб.: «На половину этого объема инструменты есть, а на оставшуюся половину нам предстоит их улучшить». Для финансирования компаний Сбербанк предлагает увеличить лимит льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, который сейчас составляет 500 млн руб., смягчить требования к залогам для получения гарантий, увеличить сроки субсидирования кредитов для долгоокупаемых проектов (например, в сфере садоводства). Суммарно такие поблажки могут дать 50 млрд руб. дополнительного финансирования. Еще 100 млрд руб. инвестиций, по словам Александра Ведяхина, могло бы дать расширение мер поддержки инфраструктурных проектов, например внедрение для Северного Кавказа механизма, аналогичного дальневосточной концессии (предполагает возмещение до 100% затрат инвестора на создание инфраструктуры в течение 10–20 лет), и участие банков в программе инфраструктурных облигаций.

Среди главных проблем Северного Кавказа, как следовало из выступления полпреда в СКФО Юрия Чайки,— теневая экономика и неформальная занятость.

В теневом секторе задействовано до 50% работающего населения, что вдвое больше среднего значения по России. В качестве механизмов «обеления» экономики полпред предложил развитие системы кредитной поддержки и финансовой базы гарантийных фондов, а также снижение налоговой нагрузки — в том числе на легализуемые предприятия. Власти продвинулись в контрольно-надзорной деятельности, «но действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает», признал Максим Решетников. В связи с этим ведомство планирует вместе с Минфином «дополнительно подумать» над такими мерами.

Евгения Крючкова, Минводы