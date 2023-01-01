«Спрос есть, но и дефицит присутствует»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году. Первые «Москвичи» поступили в розничную продажу. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023 года начнут производство новых моделей Lada. Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть. Гендиректором Aurus назначен Андрей Панков, прежде работавший в российском подразделеним группы Renault, российском представительстве Mitsubishi и «Хендэ Мотор СНГ». Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге снова начал производство кузовов и их окраску.

День 312-й. 1 января. Воскресенье

01.01.2023 15:44

Обзор «Ъ FM»: что ждет автомобильный рынок в 2023 году.

Смещение спроса в сторону подержанных машин сохранится и в этом году, который будет непростым для авторитейла, Во многом рост предложения на вторичном рынке связан с параллельным импортом. Машины, которые привозят в страну в обход правообладателей, выставляются на продажу как подержанные. Но с февраля на такие машины опять придется ставить на машины тревожные кнопки с ЭРА-ГЛОНАСС. За кнопку доплачивать будут покупатели. Так что предпосылок для снижения цен на автомобили нет.

«Только ленивый не кинулся ввозить автомобили. Они, как правило, закладывают какую-то баснословную маржу, что-то около 20-30%, думая, что так и должно быть, так и надо тут зарабатывать.Через пару-тройку месяцев все непрофессионалы с рынка уйдут, и он опять станет более стабильным. Все-таки спрос действительно есть, но и дефицит авто присутствует. Однако это не говорит о том, что их можно продать за любые деньги, поскольку доходы населения за последние годы не росли, к сожалению»,— приводит «Ъ FM» слова гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля.

День 311-й. 31 декабря. Суббота

31.12.2022 13:37

Чтобы проехать через Крымский мост со стороны Краснодарского края, может потребоваться несколько часов, сообщает краевой оперштаб. За последние сутки пробка сократилась с 5 до 3 км.

День 310-й. 30 декабря. Пятница

30.12.2022 23:44

Протяженность пробки перед Крымским мостом выросла до пяти километров. Проезд через мост может занимать несколько часов.

30.12.2022 18:32

BMW продолжает поставки запчастей в Россию Объемы в течение 2022 года могли меняться из-за перестройки логистических цепочек, сообщили в пресс-службе российского офиса BMW. Клиенты продолжают получать весь комплекс услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей. При этом поставки новых автомобилей не осуществляются.

«Несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей, благодаря совместным усилиям с нашими партнерами из дилерской сети созданы условия для выполнения гарантийных обязательств в полном объеме»,— заявили в компании.

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30.12.2022 14:05

На подходах к Крымском мосту увеличили количество постов досмотра и подняли на 40-60% пропускную способность авто. Время досмотра автомобилей и их пассажиров в сторону Крыма увеличилось не только из-за возросшего трафика, но и количества перевозимого в нем багажа. В частности, интенсивность движения увеличилась от 30 до 50% по сравнению с недельной давностью.

30.12.2022 12:11

Автокредиты подешевели: на конец декабря 2022-го есть предложения со ставкой от 4% годовых. Такие условия есть у Газпромбанка, Альфа-банка, банка «Открытие» и ВТБ. Но чтобы получить такой кредит, нужно подписаться на дополнительные услуги и отдать машину в залог.

30.12.2022 12:08

Объем продаж автомобилей в России, по предварительным данным, сократился до 800 тыс. единиц в 2022 году, что на 50% меньше, чем в 2021 году. При этом стоимость автомобилей продолжает стабилизироваться, демонстрируя снижение на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Если брать март месяц, увеличение цены было от 3% до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые»,— сообщил вице-премьер.

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День 309-й. 29 декабря. Четверг

29.12.2022 18:16

Экспортировать из России более сложные комплектующие и целые машинокомплекты Hyundai не может из-за риска санкций, поскольку действует запрет на электронику, при этом согласие США на работу в России корейская компания, скорее всего, получила, считает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков.

29.12.2022 15:13

В Энгельсе осколки сбитого дрона повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

29.12.2022 03:44

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге, который находится в простое, снова начал производство кузовов и их окраску для Hyundai Solaris, детали будут экспортировать на завод в Алматы для сборки машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CI г-н О Иккюн и генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун на презентации Hyundai Creta второго поколения, которая состоялась на территории петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в июне 2021 года

Фото: Hyundai Президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CI г-н О Иккюн и генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун на презентации Hyundai Creta второго поколения, которая состоялась на территории петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в июне 2021 года

Фото: Hyundai

День 308-й. 28 декабря. Среда

28.12.2022 17:14

Страховщики просят разрешить использовать для ремонта подержанные запчасти.

Такая практика уже сложилась, и ее просто необходимо легализовать, рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. «Даже для новых машин отдельных категорий запасных частей недостаточно, так что активно используются б/у комплектующие. <...> Мы, конечно, хотим, чтобы безопасность дорожного движения была на высоком уровне, и поэтому предлагаем, чтобы подержанные запчасти использовались только там, где это оказывает минимальное влияние. Речь может идти, в частности, о бампере, крыльях, то есть каких-то кузовных элементах».

28.12.2022 14:55

Гендиректором Aurus назначен Андрей Панков, занимавший с 2015 по 2019 год пост генерального директора российского подразделения группы Renault, также г-н Панков работал в российском представительстве Mitsubishi и «Хендэ Мотор СНГ» — эксклюзивном дистрибуторе Hyundai на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апрель 2016 года. На тот момент генеральный директор «Рено Россия» Андрей Панков (слева) и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (справа) во время церемонии запуска в серийное производство нового полноприводного кроссовера Renault Kaptur

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Апрель 2016 года. На тот момент генеральный директор «Рено Россия» Андрей Панков (слева) и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (справа) во время церемонии запуска в серийное производство нового полноприводного кроссовера Renault Kaptur

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

28.12.2022 14:34

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, в 2023 году представит три новых модели: в конце первого — начале второго квартала 2023 года начнется сборка купе-кроссовера i-Jet и минивэна i-Van, а на второй квартал следующего года намечено производство некоего кроссовера Evolute SUV+, имя которого пока не названо.

28.12.2022 10:44

«Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме»,— уточнили в пресс-службе Минкурортов Крыма. В связи с возможным ростом трафика в канун праздников количество пунктов досмотра и их сотрудников со стороны Краснодарского края 29–31 декабря будет увеличено.

28.12.2022 01:00

Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть — половина этого удорожания пришлась на весну, когда приостановились поставки и выпуск новых машин в РФ. Активнее всего увеличивалась стоимость автомобилей возрастом до трех лет.

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28.12.2022 00:33

Вице-премьер глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о судьбе российских заводов Mercedes-Benz в Подмосковье и Toyota в Санкт-Петербурге.

Сделка по передаче активов Mercedes-Benz дилеру «Автодом» готовится к рассмотрению на правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Надеюсь, что они («Автодом» »,— прим. Ъ) вместе с российским инвестором найдут решение в ближайшее время все-таки. И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство»,— сказал господин Мантуров.

Решение по заводу Toyota — «на выходе», заявил господин Мантуров. По его словам, после остановки производства объект был законсервирован. Минпромторг прорабатывает с петербургскими властями возможные варианты развития и использования завода. «Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято»,— добавил министр.

28.12.2022 00:01

Миллион новых легковых автомобилей, по предварительным данным, недосчитался автомобильный рынок в уходящем 2022 году.

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День 307-й. 27 декабря. Вторник

27.12.2022 22:57

АвтоВАЗ планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников. «Отмечу, что это высококвалифицированные, в основном, сотрудники, инженеры, что очень важно»,— сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

27.12.2022 20:23

Ситуация в автопроме в России к концу текущего года начала стабилизироваться, несмотря на то что этот сектор пострадал больше других отраслей промышленности. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. «Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц»,— заявил господин Мантуров.

27.12.2022 12:39

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше»,— заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Банк России ранее оценивал инфляцию на уровне 5–7% на следующий год. По прогнозам Минэкономразвития, она составит 5,5%.

27.12.2022 11:53

В столичные автосалоны начали поступать первые автомобили «Москвич». Некоторые официальные дилеры марки планируют 27 декабря открыть шоурумы, где покупатели смогут оценить новинку с бензиновым двигателем, электрические версии поступят в продажу уже в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили «Москвич» в дилерском центре

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Автомобили «Москвич» в дилерском центре

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

27.12.2022 08:07

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023 года начнут производство минимум трех новых моделей Lada. Как сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, АвтоВАЗ намерен выпускать на заводе автомобили Lada дороже основной линейки: «Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D».

Президент АвтоВАЗа напомнил, что компания ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. «Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 декабря 2022 года, Ижевск. Презентация прототипа электромобиля LADA e-Largus, модель главе Республики Удмуртия Александру Бречалову (справа) представил лично Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: АвтоВАЗ 26 декабря 2022 года, Ижевск. Презентация прототипа электромобиля LADA e-Largus, модель главе Республики Удмуртия Александру Бречалову (справа) представил лично Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: АвтоВАЗ

День 306-й. 26 декабря. Понедельник

26.12.2022 21:42

Рост цен на дизтопливо продолжается на столичных заправках 12-ю неделю подряд.

26.12.2022 18:07

К 2025 году страна рассчитывает утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов машин. В краткосрочной и среднесрочной перспективе делать это будут в основном за счет высоколокализованной продукции и увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе. Причем власти сфокусируются в том числе на развитии гибридов и электротранспорта, подчеркнул Денис Мантуров: «На разработку компонентов и материалов предлагаем направить основную часть госфинансирования через действующую специализированную программу Фонда развития промышленности. Ее объем в этом году увеличен до 50 млрд руб. Учитывая глобальные тренды автопрома и задачу технологического суверенитета, мы сфокусируемся на развитии гибридных и электромобилей, водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта».

26.12.2022 18:01

Первые «Москвичи» поступили в розничную продажу. Об этом сообщили в дилерском центре «Петровский» автосалона «Белая дача». «Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что (люди.— "Ъ") интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 млн руб., с электрическим — 3,5 млн руб. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель»,— сказали в дилерском центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили «Москвич» в дилерском центре

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Автомобили «Москвич» в дилерском центре

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

26.12.2022 16:01

Компания Hongqi сертифицировала в России кроссовер HS5. Hongqi является премиальным брендом китайского концерна FAW. Ранее марка сертифицировала в России свой флагманский седан Hongqi H9. Сроки начала продаж и стоимость обеих моделей пока не названы.

26.12.2022 14:35

Прототипы электромобилей Lada e-Largus проходят дорожные и лабораторные испытания. Начать их производство планируется на заводе в Ижевске в конце 2023 года. Машину будут выпускать в пассажирской версии, а также в версии коммерческого фургона. Предполагается, что эта модель «будет наиболее локализованным российским электромобилем». По данным компании, доля использования комплектующих от российских поставщиков должна составить как минимум 50%.

26.12.2022 12:56

Компания Sollers, которая под собственным брендом наладила производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo, передала клиентам первую партию грузовиков: модель Sollers Atlant приобрела сеть магазинов инженерного оборудования.

26.12.2022 12:10

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого, в частности, обсуждалась стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках стратегии доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году. Документ предусматривает базовый и целевой сценарии.

«В обоих вариантах задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе — до 2025 года — выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей»,— сказал вице-премьер.

Ожидается, что доля электромобилей российского производства к 2035 году составит 25%.

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