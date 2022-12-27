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Коммерсантъ FM
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Мантуров: выпуск авто в России по итогам года превысит 600 тыс. штук, продажи — 800 тыс. штук

Ситуация в автопроме в России к концу текущего года начала стабилизироваться, несмотря на то что этот сектор пострадал больше других отраслей промышленности. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, по итогам года продажи новых автомобилей достигнут 800 тыс. шт., производство — более 600 тыс. шт.

Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц»,— заявил господин Мантуров. 26 декабря вице-премьер говорил, что в рамках стратегии доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году.

Минпромторг представил стратегию развития автопрома в августе по поручению президента Владимира Путина. Одна из основных целей — обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре упали на 61,6%, до 46,4 тыс. В январе—-ноябре текущего года в РФ было продано 548,877 тыс. новых автомобилей, что на 60,9% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.

Об отечественном производстве читайте в публикации «Ъ FM» «Машины нагрузили планами».

Мария Федотова

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