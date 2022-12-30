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Коммерсантъ FM
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Пробка у Крымского моста достигла пяти километров

Протяженность пробки перед Крымским мостом выросла до пяти километров. Проезд через мост может занимать несколько часов. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

Пропускная способность пунктов досмотра составляет около 190 автомобилей в час. Перед въездом на Крымский мост оборудован пункт обогрева, водителей обеспечивают водой.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате два автомобильных пролета частично обрушились. Погибли четыре человека. Россия обвиняет в подрыве моста украинские спецслужбы, Украина отрицает это. Движение на Крымском мосту ограничено. Накануне Нового года власти увеличили пропускную способность моста из-за возможного роста трафика.

Олеся Павленко

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