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Коммерсантъ FM
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Hongqi сертифицировала в России кроссовер HS5

Компания Hongqi сертифицировала в России кроссовер HS5, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Hongqi HS5

Hongqi HS5

Фото: Hongqi

Hongqi HS5

Фото: Hongqi

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, на российском рынке появится автомобиль с 218-сильным 2-литровым бензиновым двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, Hongqi является премиальным брендом китайского концерна FAW. Ранее марка сертифицировала в России свой флагманский седан Hongqi H9. Сроки начала продаж и стоимость обеих моделей пока не названы.

Максим Вершинин

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