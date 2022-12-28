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Коммерсантъ FM
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Подержанные автозапчасти монтируются к ОСАГО

Можно ли использовать для ремонта б/у детали

Страховщики просят разрешить использовать для ремонта подержанные запчасти. Такая практика уже сложилась, и ее просто необходимо легализовать, рассказал в интервью изданию «Известия» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, к концу года дефицит запчастей так и не удалось преодолеть: 15-20% деталей нет на рынке вовсе, ни оригинальных, ни в виде аналогов. Поэтому необходимо разрешить использование б/у запчастей для ремонта по ОСАГО, убежден господин Уфимцев.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как сообщил Евгений Уфимцев, пилотный проект могут запустить уже в начале 2023 года: «Даже для новых машин отдельных категорий запасных частей недостаточно, так что активно используются б/у комплектующие. Страховщики на самом деле не хотят чего-то изобретать, а просто хотят легализовать существующую норму, причем начать мы предлагаем с самых понятных, ясных для людей направлений.

Например, для праворульных авто традиционно не привозят новые запчасти, как и для машин старше 12-15 лет. Мы, конечно, хотим, чтобы безопасность дорожного движения была на высоком уровне, и поэтому предлагаем, чтобы подержанные запчасти использовались только там, где это оказывает минимальное влияние. Речь может идти, в частности, о бампере, крыльях, то есть каких-то кузовных элементах».

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Сейчас из-за дефицита запчастей тормозит и сам ремонт. Его сроки по ОСАГО необходимо увеличить с 30 до 60 дней, считают страховщики. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, уверен, что подобная инициатива губительна, и в итоге пострадает вся отрасль: «Ситуация с б/у запчастями в системе ОСАГО — это давняя мечта страхового лобби. Они еще несколько лет назад пытались заложить эту норму в соответствующий закон, но у них тогда ничего не получилось. Сейчас они снова пытаются превратить Россию в мирового лидера по количеству угонов автомобилей на душу населения.

Рисков в этой инициативе гораздо больше, а в выигрыше только страховое лобби и больше никто.

Сейчас, судя по данным самих страховых компаний, 25% водителей вообще не страхуют автомобиль. Так что систему ОСАГО нужно укреплять прежде всего в части доверия граждан. А если человек будет считать, что ему не только ничего не выплатят, потому что сумма компенсаций теперь на 80% ниже, но еще и запчасти поставят либо аналоговые, либо подержанные, то он просто откажется от страхования».

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Между тем Евгений Уфимцев анонсировал и введение штрафов за отсутствие ОСАГО, которое считывается по камерам, эта норма тоже начнет действовать в следующем году. Страховщики неоднократно говорили о ней, но запуск приходилось откладывать, так как систему никак не могли наладить. Скорее всего и сейчас она не готова, отметил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман:

«Главная задача, которую уже несколько лет пытаются решить, это корректное совмещение баз данных ГИБДД о регистрации ТС и базы страховщиков, в которых, в частности, форматы могут быть перепутаны и так далее. Может быть так, что на машину оформлен полис ОСАГО, но его номер записан немножко по-другому. Соответственно, когда в ГИБДД со сканера приходит автоматический запрос в систему, она отвечает, что страховки нет. В итоге автовладельцу выписывается штраф, хотя он ни в чем не виноват.

Страховые компании уже несколько лет анонсируют скорый запуск этой системы, но, похоже, проблему они так окончательно и не решили. Видимо, пока можно только снизить процент ошибок, но не исключить их вовсе».

По оценкам страховщиков, стоимость ОСАГО с января по ноябрь 2022 года увеличилась на 10-12% и составила чуть меньше 7 тыс. руб. Исключение — молодые водители, которые попадали в ДТП. Они вынуждены платить больше. Цена каско при этом выросла на 3%.

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Иван Корякин

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