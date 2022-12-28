Evolute готовит три новинки в 2023 году

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, в 2023 году представит три новых модели, сообщает «Российская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Evolute i-Jet

Фото: Evolute Evolute i-Jet

Фото: Evolute

Как отмечает Evolute, в конце первого — начале второго квартала 2023 года начнется сборка купе-кроссовера i-Jet и минивэна i-Van, а на второй квартал следующего года намечено производство некоего кроссовера Evolute SUV+, имя которого пока не названо.

Напомним, в октябре на российский рынок вышел электрический седан Evolute i-Pro, а вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy.

Максим Вершинин