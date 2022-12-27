АвтоВАЗ дополнительно наберет 5 тыс. сотрудников

АвтоВАЗ планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, в основном компания нуждается в высококвалифицированных сотрудниках.

«Дополнительно набирается сейчас 5 тыс. работников на АвтоВАЗ в эти недели, большая работа уже здесь проведена. Отмечу, что это высококвалифицированные, в основном, сотрудники, инженеры, что очень важно»,— сказал господин Азаров в прямом эфире на телеканале ГТРК «Самара» (цитата по ТАСС).

15 декабря совет директоров АвтоВАЗа утвердил план на следующий год, по нему компания должна произвести 401,6 тыс. авто.

После ухода иностранных партнеров компания снова начала производить Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, рост стоимости Lada в следующем году не превысит прогнозируемой инфляции в стране — 5–7%.

Полина Собакина