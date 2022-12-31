Пробка у Крымского моста сократилась с 5 до 3 км

Чтобы проехать через Крымский мост со стороны Краснодарского края, может потребоваться несколько часов, сообщает краевой оперштаб. За последние сутки пробка сократилась с 5 до 3 км.

«Очередь — около 3 км. Ожидание проезда — несколько часов. За ночь палатку обогрева на въезде на мост с чаем и водой посетили около 100 человек»,— говорится в сообщении штаба в Telegram.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета конструкции рухнули в воду, погибли четыре человека. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение. Вчера, 30 декабря, Минтранс увеличил число пунктов досмотра на подъезде к мосту для устранения пробок.

Лаура Кеффер