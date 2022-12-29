«Ведомости»: завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил производство кузовов для Казахстана

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге, который находится в простое, снова начал производство кузовов и их окраску для Hyundai Solaris, сообщили источники «Ведомостей». По информации издания, детали будут экспортировать на завод в Алматы для сборки машин. Казахстанское предприятие летом 2022 года приостановило выпуск Accent (Solaris) и Creta из-за проблем на российском заводе.

По информации собеседников газеты, линия по изготовлению кузовов для Solaris была перезапущена недавно, ожидается также запуск производства кузовов для моделей Creta. Представитель завода отказался от комментариев.

Завод Hyundai в 2021 году произвел 234 тыс. автомобилей — самое большое число среди производителей иномарок. 71 тыс. приходились на Solaris и Creta, остальные — на Kia Rio (Kia входит в концерн Hyundai). Предприятие в марте приостановило деятельность на фоне военной операции РФ на Украине. Простой действует до конца 2022 года. До начала сокращений на заводе работало около 2,5 тыс. человек. По информации местного издания «Фонтанка», предприятие может сократить до 80% персонала.

Российский завод поставлял продукцию в Казахстан и до этого. В 2021 году экспорт в страны ближнего зарубежья составил 24 тыс. машин, 16 тыс. из них было отгружено в виде машинокомплектов для сборки на площадке в Алматы.

О продажах автомобилей в РФ в 2022 году — в материале «Ъ» «Авторынок недосчитался шести нолей».

Леонид Уварчев